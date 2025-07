Na początku lipca w Ustce rozpoczął się długo wyczekiwany remont falochronów. Informacja ta wzbudziła niepokój wśród turystów i mieszkańców, którzy zaczęli obawiać się zamknięcia plaż na czas prowadzonych prac.

Ustka nie zamyka plaż. Burmistrz uspokaja turystów (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ustka ma 4 kilometry plaży, z czego zagrodzone jest tylko około 4 proc. - to niewielki obszar. Te ograniczenia są podyktowane przede wszystkim względami bezpieczeństwa, aby turyści nie podchodzili zbyt blisko falochronów, gdzie planowane są prace. Te największe roboty rozbiórkowe samych falochronów mają rozpocząć się dopiero pod koniec sierpnia i na początku września. Mamy takie zapewnienia, bo jesteśmy między innymi organizatorami dużych regat żeglarskich, które odbywają się w naszym awanporcie przez cały sierpień. Żaglówki będą mogły swobodnie wpływać i wypływać - mówi na antenie Radia RMF24 Jacek Maniszewski, burmistrz miasta.

Remont falochronów w Porcie Ustka ruszył 7 lipca. Ma to związek z bardzo kiepskim stanem użytkowym tej część zabudowy. Nasze falochrony mają ponad 120 lat i są już w fatalnym stanie. Zostawiają dużo do życzenia - mówi Maniszewski.

Trzy lata temu huragan, który nas nawiedził, bardzo mocno uszkodził jeden z tych falochronów - przypomniał.

Jak mówił, Urząd Morski pozyskał 100 mln zł z KPO i z tych środków falochrony będą wyremontowane. Inwestycja potrwa około 15 miesięcy.

Zamknięcie tylko niewielkiego fragmentu plaży

W związku z rozpoczęciem robót konieczne było zamknięcie niewielkich odcinków plaż. Po stronie wschodniej wyłączono z użytkowania 60 metrów, a po stronie zachodniej - 100 metrów. To zaledwie 4 proc. całkowitej długości usteckich plaż. Pozostałe kąpieliska pozostają w pełni dostępne dla turystów i mieszkańców. Miasto odniosło się także do obaw dotyczących ewentualnych uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami.

"Nie występują uciążliwe hałasy, które mogłyby zakłócać relaks nad morzem. Prace modernizacyjne nie mają wpływu na dostępność plaż. Inwestycja odbywa się w bezpiecznej odległości od stref rekreacyjnych" - zapewniają w komunikacie władze kurortu.

Władze miasta apelują do turystów, by nie rezygnowali z wypoczynku w Ustce. Modernizacja falochronów jest inwestycją niezbędną dla bezpieczeństwa portu.

Letni sezon się wydłuża

Choć szczyt wakacyjnego ruchu przypada tradycyjnie na lipiec i sierpień, burmistrz zachęca turystów, by rozważyli także wrzesień.

Coraz chętniej do nas turyści przyjeżdżają właśnie we wrześniu, bo ta pogoda się troszeczkę przesuwa i ten wrzesień u nas jest zawsze bardzo ładny. Zachęcam do przyjazdu do Ustki też w tym okresie, jeśli ktoś może urlop wziąć - mówi burmistrz Ustki. Jak dodaje, wolne miejsca noclegowe wciąż są dostępne, choć sierpień wypełnia się błyskawicznie.

Ustka ma jedne z najpiękniejszych plaż na Pomorzu. W tym roku po raz kolejny plaża zachodnia uzyskała certyfikat Błękitnej Flagi. To mówi o tym, że plaża i wody są czyste - podkreśla w Radiu RMF24 burmistrz. Kąpieliska są w pełni dostępne, strzeżone codziennie przez ratowników od godziny 10 do 18.