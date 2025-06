Valvoline Rajd Małopolski połączy sportowe emocje z pomocą tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Podczas tegorocznej, piątej już edycji, prowadzona będzie akcja charytatywna. Rajd pojedzie dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tarnawie Górnej.

/ materiały prasowe /

Celem tegorocznej akcji jest wsparcie zbiórki na zakup specjalistycznego busa dostosowanego do potrzeb wychowanków OREW w Tarnawie Górnej (Małopolskie) - dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Własny pojazd umożliwi OREW regularne organizowanie wyjazdów edukacyjnych, integracyjnych i terapeutycznych - niezwykle ważnych dla rozwoju społecznego i samodzielności wychowanków.

Zawsze chcieliśmy, żeby Valvoline Rajd Małopolski był czymś więcej niż imprezą motorsportową. Społeczność osób zakochanych w rajdach, która skupia się wokół naszego wydarzenia, jest ogromna, a ich wrażliwość na dobro innych - jeszcze większa, co pokazały nasze akcje charytatywne z poprzednich lat. Cieszę się, że znowu możemy zrobić coś dobrego razem z zawodnikami, kibicami i partnerami rajdu - mówi Gabriel Borowy, prezes Fundacji Sporty Motorowe, która jest organizatorem Valvoline Rajdu Małopolski.

Razem po busa!

Zrzutka prowadzona jest w internecie, a link do niej można znaleźć TUTAJ. Wsparcia można udzielić także podczas Valvoline Rajdu Małopolski, który odbędzie się w dniach 10-12 lipca. Pieniądze będzie można wrzucać do puszek w Miasteczkach Rajdowych zlokalizowanych: na rynku w Myślenicach (10 lipca), na rynku w Wadowicach (11 lipca) oraz na stadionie Halniaka w Makowie Podhalańskim (12 lipca).

Swoje datki na rzecz OREW w Tarnawie Górnej można złożyć także w Biurze Rajdu, zlokalizowanym w hotelu Młyn Jacka Hotel & SPA. Dodatkowo wkrótce uruchomione zostaną aukcje wyjątkowych przedmiotów, z których kwota zostanie przekazana na rzecz zbiórki.

Dotychczasowe działania charytatywne przy Valvoline Rajdzie Małopolski pokazują, jak wiele dobrego można osiągnąć dzięki zaangażowaniu rajdowych pasjonatów.

W 2023 roku zebrano blisko 15 tys. zł na wyposażenie nowego skrzydła budynku OREW w Juszczynie. Rok później, w 2024, zbiórka organizowana wspólnie z PCK Lachowice przyniosła niemal 14 tys. zł oraz kilkadziesiąt paczek z artykułami pierwszej potrzeby dla pacjentów Oddziału Medycyny Paliatywnej w szpitalu w Makowie Podhalańskim. Dzięki temu od maja 2025 roku pacjenci mogą korzystać z nowo powstałej altany, służącej odpoczynkowi i terapii na świeżym powietrzu.

Komu pomaga OREW w Tarnawie Górnej

OREW w Tarnawie Górnej to placówka przeznaczona dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w wieku 3-25 lat z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Wychowankowie ośrodka wymagają kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy rehabilitacyjno-terapeutyczno-edukacyjno-rewalidacyjnej, świadczonej w odpowiednich warunkach i dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo w ośrodku prowadzone są zajęcia wspierające rozwój dzieci z różnymi dysfunkcjami przed rozpoczęciem nauki szkolnej.

Głównym celem ośrodka jest kompleksowa rewalidacja i rehabilitacja dzieci i młodzieży - praca nad rozwojem motoryki dużej i małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, umiejętności społecznych i intelektualnych, a także nauka samodzielności oraz komunikacji z wykorzystaniem metod alternatywnej i wspomagającej komunikacji (AAC). Ośrodek wspiera także rozwój niezależności swoich wychowanków w codziennym życiu.

Wychowankowie OREW w Tarnawie Górnej często mają możliwość uczestniczenia w wyjazdach do miejsc o walorach kulturalnych i krajobrazowych, które znajdują się w znacznej odległości od placówki. To właśnie podczas takich wspólnych działań wychowankowie uczą się funkcjonowania w codziennych sytuacjach, podejmowania decyzji, współpracy i samodzielności. Niestety, realizacja takich wyjazdów bywa utrudniona ze względu na brak własnego środka transportu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zakup busa umożliwiłby regularne i samodzielne organizowanie tego typu przedsięwzięć bez konieczności korzystania z usług prywatnych przewoźników, co zawsze wiąże się z dodatkowymi - często wysokimi - kosztami. Pozwoliłoby to również ograniczyć konieczność angażowania dodatkowej pomocy z zewnątrz (np. wolontariuszy tylko do celów transportowych).