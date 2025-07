Czwartek to pierwszy dzień Valvoline Rajdu Małopolski. Impreza potrwa do soboty. Przyciągnęła blisko setkę załóg. Organizatorzy przygotowali 16 odcinków specjalnych.

Polscy kierowcy rajdowi (od lewej): Zbigniew Gabryś, Grzegorz Grzyb i Jakub Matulka podczas konferencji prasowej przed startem samochodowego Valvoline Rajdu Małopolski / Jarek Praszkiewicz / PAP

Organizatorzy Valvoline Rajdu Małopolski przygotowali 16 odcinków specjalnych o długości 137 km. Rywalizacja rozpoczęła się od ceremonii startu na rynku w Wadowicach, które będą bazą rajdu. Kierowcy pokonają dziś 4 odcinki specjalne o długości ponad 10 km.

W piątek kierowcy będą mieli do przejechania 5 odcinków specjalnych o długości prawie 45 kilometrów.

W sobotę w programie jest siedem prób sportowych o długości 83 km. Rajd zakończy odcinek Zawoja (17,5 km), na którym będzie można zdobyć dodatkowe punkty do klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski.

Z 99 załóg, które zgłosiły się do Valvoline Rajdu Małopolski, blisko połowa (49) zaanonsowała start w ramach rundy RSMP. 25 duetów z tego grona jest uprawnionych do zdobywania punktów do klasyfikacji mistrzostw Polski, a 19 - do klasyfikacji FIA CEZ.

Na liście startowej RSMP są wszyscy czołowi kierowcy, wśród nich lider po trzech rundach Jakub Matulka. Walczyć o zwycięstwo miał także obrońca tytułu Jarosław Szeja, ale podczas poniedziałkowych testów wypadł z trasy.

Polski kierowca rajdowy Jakub Brzeziński / Jarek Praszkiewicz / PAP

Ciekawie zapowiada się także rywalizacja w kategorii historycznych RSMP. Wśród kultowych maszyn na starcie pojawią się Porsche 911, Lancia Delta Integrale, Audi Quattro, Subaru Legacy, Skoda Octavia WRC, a nawet Trabant 601.

Rajd Małopolski to nie tylko sportowe emocje. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla całych rodzin - miasteczka rajdowe, animacje, konkursy, strefy kibica i koncerty. W sobotę na stadionie MKS Halniak w Makowie Podhalańskim, po Ceremonii Mety, na scenie wystąpi m.in. Zenek Martyniuk.

Valvoline Rajd Małopolski po raz kolejny łączy sportowe emocje z pomocą tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Tym razem rajd jedzie dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tarnawie Górnej. Celem tegorocznej inicjatywy jest wsparcie zbiórki na zakup specjalistycznego busa dostosowanego do potrzeb wychowanków ośrodka - dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Własny pojazd umożliwi OREW w Tarnawie Górnej regularne organizowanie wyjazdów edukacyjnych, integracyjnych i terapeutycznych - niezwykle ważnych dla rozwoju społecznego i samodzielności wychowanków.

Program Valvoline Rajdu Małopolski:

Czwartek, 10 lipca (4 odcinki specjalne, łącznie 10,16 km):

11:00-15:00 - odcinek testowy (Stryszawa, 2,38 km)

18:00 - ceremonia startu (Rynek, Wadowice)

19:00 - OS 1 : Chełm (3,73 km)

: Chełm (3,73 km) 19:35 - OS 2 : BYD Dynamica Myślenice (1,35 km)

: BYD Dynamica Myślenice (1,35 km) 21:10 - OS 3 : Chełm (3,73 km)

: Chełm (3,73 km) 21:45 - OS 4: BYD Dynamica Myślenice (1,35 km)

Piątek, 11 lipca (5 odcinków specjalnych, łącznie 44,28 km)

14:45 - serwis A: Wadowice (15 min)

15:50 - OS 5 : ŻARPŁYT Barwałd 1 (9,72 km)

: ŻARPŁYT Barwałd 1 (9,72 km) 16:18 - OS 6 : Mucharz (11,52 km)

: Mucharz (11,52 km) 17:23 - serwis B: Wadowice (30 min)

18:43 - OS 7 : ŻARPŁYT Barwałd 1 (9,72 km)

: ŻARPŁYT Barwałd 1 (9,72 km) 19:11 - OS 8 : Mucharz (11,52 km)

: Mucharz (11,52 km) 20:06 - serwis C: Wadowice (30 min)

20:49 - OS 9: VR1 Power Run Wadowice (1,8 km)

Sobota, 12 lipca (7 odcinków specjalnych, łącznie 82,95 km)