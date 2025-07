W przyszłym roku w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo we Włoszech odbędą się zimowe igrzyska olimpijskie. Z tej okazji we wtorek, w Wenecji, zaprezentowano medale, które będą wręczane najlepszym olimpijczykom i paralimpijczykom. Ich dwie połowy symbolizują sportowca oraz tych, którzy towarzyszą mu w drodze do sukcesu.

Medale na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie we Włoszech / Li Jing/Xinhua News / East News

Luka Modrić oficjalnie piłkarzem Milanu. Chorwat sfinalizował kontrakt Wszystkie medale mają średnicę 80 mm i grubość 10 mm. Złote ważyć będą 506 gramów (w tym 6 g samego złota), srebrne - 500 g, a brązowe - 420 g. Krążki wykona jeden z oficjalnych sponsorów przyszłorocznych zawodów - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Mają być w całości produkowane w sposób przyjazny środowisku, bez emisji toksycznych substancji i z materiałów pochodzących z recyklingu. Przy pracach nad medalami zostanie wykorzystana wyłącznie energia z odnawialnych źródeł. Dwie połówki mają także symbolizować miasta-gospodarzy, czyli Mediolan i Cortinę d’Ampezzo. Przyszłoroczne igrzyska są pierwszymi z dwoma miastami w oficjalnej nazwie. Wyprodukowanych zostanie łącznie 1146 medali: po 245 złotych, srebrnych i brązowych na igrzyska olimpijskie i po 137 z każdego kruszcu na igrzyska paralimpijskie. Medale na przyszłoroczne igrzyska paralimpijskie we Włoszech / Li Jing/Xinhua News / East News W prezentacji wzięła udział sportowa i polityczna śmietanka We wtorkowej prezentacji udział wzięły m.in. dwie utytułowane zawodniczki: pływaczka Federica Pellegrini (m.in. mistrzyni olimpijska na 200 m st. dowolnym z Pekinu) oraz Francesca Porcellato, która ma w dorobku dwa złote medale letnich igrzysk paralimpijskich (bieg na 100 m i sztafeta 4x100 m) oraz jeden zimowych (biegi narciarskie). Uroczystość uświetnili swoją obecnością także m.in. wicepremier i minister infrastruktury i transportu Matteo Salvini, minister sportu i młodzieży Andrea Abodi czy prezes Włoskiego Komitetu Olimpijskiego Luciano Buonfiglio. Zmagania olimpijskie we Włoszech zaplanowano na 6-22 lutego 2026 roku. Igrzyska paralimpijskie odbędą się w dniach 6-15 marca.