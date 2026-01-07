Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o sporcie, przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Nowe przepisy mają zapewnić większe wsparcie dla zawodniczek po urodzeniu dziecka oraz wzmocnić ochronę sędziów sportowych. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Nowelizacja ustawy o sporcie: większe wsparcie dla sportsmenek i ochrona sędziów (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o sporcie, który przewiduje m.in. wydłużenie i zwiększenie stypendiów dla sportsmenek po urodzeniu dziecka.

Nowe przepisy wprowadzają silniejszą ochronę prawną sędziów sportowych, zrównując ich status z funkcjonariuszami publicznymi.

Projekt umożliwia dodatkowe dofinansowanie przygotowań kadr narodowych oraz doprecyzowuje zasady przekształcania związków sportowych. Teraz trafi do Sejmu.

Jednym z kluczowych rozwiązań jest wydłużenie z sześciu do dwunastu miesięcy okresu pobierania stypendium sportowego przez członkinie kadry narodowej po porodzie. Wysokość stypendium w tym czasie wzrośnie z 50 do 81,5 procent. Sportsmenki zyskają prawa analogiczne do tych, które przysługują kobietom zatrudnionym na etacie.

Nowelizacja przewiduje także objęcie sędziów sportowych ochroną prawną na poziomie funkcjonariuszy publicznych. Za przemoc, znieważenie lub naruszenie nietykalności sędziego podczas zawodów będą grozić surowsze kary. Sprawy dotyczące ataków na arbitrów będą ścigane z urzędu, a nie - jak dotychczas - głównie z oskarżenia prywatnego.

Projekt zakłada również możliwość dofinansowania Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego na przygotowanie kadr narodowych do najważniejszych imprez sportowych (igrzysk olimpijskich czy mistrzostw świata), gdy nie jest to możliwe bezpośrednio przez polski związek sportowy. Doprecyzowane zostaną także przepisy dotyczące przekształcania związków sportowych w polskie związki sportowe.