Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału turnieju ATP 250 w australijskim Brisbane. Polak pokonał Amerykanina Reilly’ego Opelkę 6:7 (2-7), 7:6 (9-7), 7:6 (10-8), broniąc wcześniej trzech meczboli. Rywal posłał w sumie 44 asy serwisowe. O półfinał Polak zagra z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem.

Kamil Majchrzak / GEORGIOS KEFALAS / PAP/EPA

Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału turnieju ATP 250 w Brisbane.

Polak pokonał Amerykanina Reilly’ego Opelkę po trzech tie-breakach: 6:7 (2-7), 7:6 (9-7), 7:6 (10-8).

Majchrzak obronił trzy meczbole i wykorzystał swoją trzecią szansę na zwycięstwo.

Rywal posłał aż 44 asy serwisowe, Majchrzak zdobył 13 punktów bezpośrednio z serwisu.

W ćwierćfinale Polak zmierzy się z najwyżej rozstawionym Daniiłem Miedwiediewem z Rosji.

Plasujący się na 59. pozycji w świecie Kamil Majchrzak do turnieju głównego musiał się przebijać przez kwalifikacje i przegrał w ich ostatniej rundzie. Dostał się jednak do zawodów jako tzw. szczęśliwy przegrany, po wycofaniu się innych tenisistów. Na otwarcie zasadniczej części rywalizacji pokonał wyżej notowanego Niemca Daniela Altmaiera 7:6 (7-4), 6:0.

Spotkanie z mierzącym 211 cm Opelką, który w klasyfikacji ATP jest tuż za Polakiem, przebiegało zgodnie z regułą własnego podania. Obaj zawodnicy dość pewne wygrywali swoje gemy serwisowe, choć Amerykanin dużo więcej punktów zdobywał asami. W pierwszym secie posłał ich 11, w drugim - 17, a w trzecim - 16, co w sumie dało 44. Majchrzak łącznie 13 punktów zdobył w ten sposób.

O zwycięstwie w każdej partii rozstrzygnął tie-break, przy czym w drugiej i trzeciej prawie 30-letni piotrkowianin obronił trzy meczbole. Sam wykorzystał swoją trzecią taką szansę. Spotkanie trwało dwie i pół godziny.

W Brisbane w roli szkoleniowca Opelki zadebiutował Craig Boynton. Amerykanin przez ponad pięć lat (od marca 2019 do sierpnia 2024) był trenerem Huberta Hurkacza.

O półfinał Majchrzak powalczy z najwyżej rozstawionym Miedwiediewem. Również będzie to ich premierowa potyczka, choć w tourze występują już od ponad dekady.

Wynik meczu 2. rundy:

Kamil Majchrzak (Polska) - Reilly Opelka (USA) 6:7 (2-7), 7:6 (9-7), 7:6 (10-8)