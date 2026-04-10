Piłkarski świat żegna Jacka Magierę. Polski trener zmarł nagle w piątek. "Brak słów" - napisał w serwisie X Zbigniew Boniek. "To ogromnie smutny dzień dla Śląska Wrocław i całej polskiej piłki nożnej" - przekazał z kolei klub z Dolnego Śląska, z którym Magiera był związany jako trener w latach 2021-2024. Częstochowianin był bardzo szanowany i lubiany przed kibiców oraz dziennikarzy. Wszechstronnie wykształcony, otwarty w kontaktach z mediami, kulturalny i zawsze przygotowany do wywiadów.
Jacek Magiera, który był drugim trenerem polskiej kadry, miał 49 lat.
PZPN złożył wyrazy współczucia rodzinie, przyjaciołom oraz bliskim zmarłego. Poproszono o uszanowanie ich prywatności i spokoju w tym bardzo trudnym czasie.
Poinformowano również, że wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy, Betclic 1. Ligi, Betclic 2. Ligi i Betclic 3. Ligi oraz Orlen 1. Ligi i 2. Ligi Kobiet, rozgrywane w dniach 10-13 kwietnia 2026 roku, zostaną poprzedzone minutą ciszy.
Od minuty ciszy rozpocznie się również niedzielny mecz kwalifikacji do mistrzostw Europy U-19 kobiet Polska - Rumunia w Gnieźnie oraz wtorkowe spotkanie kwalifikacji do mistrzostw świata kobiet Polska - Irlandia w Gdańsku.