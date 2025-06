Polscy siatkarze przegrali w Chicago z Włochami 2:3 (17:25, 25:23, 25:21, 20:25, 11:15) na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów.

Aleksander Sliwka / Piotr Matusewicz/East News / East News

Reprezentacja Polski przegrała z Włochami po pięciosetowym boju w Lidze Narodów. Mimo zwrotów akcji i świetnej gry w środkowej fazie meczu, Biało-Czerwoni musieli uznać wyższość rywali.

Polscy siatkarze przystępowali do meczu z Włochami po czterech zwycięstwach z rzędu w Lidze Narodów - pokonali kolejno Holandię, Japonię, Turcję i Serbię. Spotkanie z piątą drużyną tabeli zapowiadało się na trudny sprawdzian.

Przebieg meczu

Pierwszy set nie ułożył się po myśli Polaków - przegrali go wyraźnie 17:25, a w pewnym momencie Włosi prowadzili już różnicą 11 punktów. Druga partia również rozpoczęła się źle, ale biało-czerwoni zdołali odrobić straty i ostatecznie zwyciężyli 25:23. W trzecim secie Polacy przejęli inicjatywę, a świetna gra Bartosza Bednorza i Aleksandra Śliwki pozwoliła wygrać 25:21.

Czwarta partia to powrót Włochów do dobrej gry - Polacy przegrali 20:25, co oznaczało konieczność rozegrania tie-breaka. W decydującym secie emocji nie brakowało - Włosi prowadzili już 9:6, ale Polacy zdołali wyrównać. Ostatecznie jednak to rywale zachowali więcej zimnej krwi w końcówce i wygrali 15:11, a cały mecz 3:2.

W ekipie wicemistrzów olimpijskich najlepszym zawodnikiem był Szalpuk, który zdobył 20 punktów, o dwa mniej zanotował Semeniuk. Włochów do zwycięstwa poprowadził Michieletto - 18 punktów.

Polska - Włochy 2:3 (17:25, 25:23, 25:21, 20:25, 11:15).

Polska: Szymon Jakubiszak, Marcin Komenda, Mateusz Poręba, Kewin Sasak, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk - Maksymilian Granieczny (libero) - Bartosz Gomułka, Łukasz Kozub, Jakub Nowak, Aleksander Śliwka, Mateusz Czunkiewicz (libero).

Włochy: Gianluca Galassi, Giovanni Gargiulo, Simone Giannelli, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Yuri Romano - Fabio Balaso (libero) - Mattia Bottolo, Luca Porro, Kamil Rychlicki.

Biało-czerwoni kolejny mecz w USA rozegrają w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego. Ich rywalami będą Kanadyjczycy.

Polscy siatkarze ponieśli pierwszą porażkę w tej edycji Ligi Narodów. Po pięciu kolejkach pozostaną jednak liderami tabeli, bez względu na wyniki pozostałych do rozegrania spotkań.