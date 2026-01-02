Zimowa aura sparaliżowała ruch lotniczy na jednym z największych lotnisk w Europie. W piątek na amsterdamskim Schiphol odwołano dziesiątki lotów, a ponad sto kolejnych zostało opóźnionych. Utrudnienia mogą potrwać także w sobotę.

Liczne opóźnienia i odwołane loty - zima zakłóciła działanie lotniska Schiphol / KOEN VAN WEEL/AFP/East News / East News

Piątek na lotnisku Schiphol w Amsterdamie upłynął pod znakiem poważnych utrudnień. Intensywne opady śniegu i silny wiatr sprawiły, że port lotniczy musiał znacznie ograniczyć swoją przepustowość.

Jak poinformował przewoźnik KLM, odwołano 44 loty w obie strony, a liczba opóźnień przekroczyła sto.





Ograniczona liczba startów i lądowań

Rzecznik Kontroli Ruchu Lotniczego w Holandii (LVNL) wyjaśnił, że trudne warunki pogodowe wymusiły zmiany w funkcjonowaniu lotniska.

Konieczność odśnieżania pasów startowych i odladzania samolotów oraz silny zachodni wiatr ograniczyły liczbę dostępnych pasów z trzech do dwóch. W efekcie możliwych jest około 20 startów i 20 lądowań na godzinę, wobec nawet 60 w normalnych warunkach - przekazał rzecznik.



