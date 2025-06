To ma być wieloletnia współpraca dla dobra dzieci i polskiej koszykówki! W Poznaniu zostanie otwarta pierwsza polska szkoła NBA. Miejsce to będzie działało przy patronacie najlepszej koszykarskiej ligi świata. Młodzi sportowcy będą szkolić się pod okiem trenerów z Polski i zza oceanu. Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Przemek Kazimierski i Jacek Łukomski / RMF FM

W Polsce powstaje pierwsza szkoła pod patronatem NBA! W Poznaniu w te wakacje odbędą się dwa obozy dla młodych sportowców, które mają być początkiem regularnej współpracy z najlepszą koszykarską ligą świata. Dzieci i młodzież mają trenować pod okiem profesjonalnych trenerów.

"NBA Basketball School Poland" ma oferować odpłatne programy rozwoju koszykarskiego dla młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Program będzie obejmował rozwój umiejętności technicznych, grę 5 na 5 oraz zajęcia z umiejętności życiowych. Całość rozpocznie się dwoma obozami letnimi w Poznaniu. Pierwszy będzie odbywał się od poniedziałku 14 lipca do piątku 18 lipca, drugi od poniedziałku 21 lipca do piątku 25 lipca. Inicjatorzy projektu w rozmowie z RMF FM opowiedzieli, jak będą wyglądały treningi oraz zdradzili nazwiska trenerów.

Szkoła NBA w Polsce

To ma być pierwsza taka szkoła w Polsce. W Poznaniu powstanie miejsce, w którym dzieci i młodzież będą trenować koszykówkę pod okiem trenerów z NBA oraz nauczą się sportowej kultury zza oceanu. Projekt ma uczyć grania w koszykówkę. Zaczynamy od dwóch obozów. Na tyle podpisaliśmy umowę na teraz. Z każdym miesiącem będziemy dokładać kolejne produkty - mówi w rozmowie z RMF FM Przemek Kazimierski, główny dyrektor projektu.

Docelowo w ciągu około trzech lat w Poznaniu ma powstać regularna szkółka sportowa NBA, do której będą mogły zapisać się dzieci trenowane pod okiem trenerów szkolonych przez specjalistów z NBA. Skupiamy się na umiejętnościach indywidualnych młodych zawodników, a niekoniecznie na rankingach i medalach. Dzięki temu możemy mieć realny wpływ na koszykówkę. Szukamy nowego Jeremy'ego Sochana, Luki Doncicia, Nikoli Jokicia na polskim podwórku, ale z zahaczeniem o wszystkie dzieci - tłumaczy Jacek Łukomski, dyrektor sportowy projektu.

To trochę nasz american dream - mówią organizatorzy, którzy od lat młodzieńczych interesują się koszykówką. Zaczęło się od założenia stowarzyszenia i organizowania wydarzeń dla dzieci. Natrafiłem na szkołę NBA w internecie i mówiliśmy sobie, że fajnie by było zrobić coś takiego w Polsce. Napisaliśmy do nich, oni odezwali się do nas. Było dużo materiałów, które musieliśmy przedstawić i pokazać, jaki mamy pomysł. Podpisaliśmy umowę wieloletnią i tak spełniliśmy swój amerykański sen - mówi w rozmowie z RMF FM Przemek Kazimierski.

Kto będzie trenował polską młodzież?

Większość miejsc na lipcowe obozy organizowane w Poznaniu jest już zapełnionych. Inicjatorzy projektu zapowiadają kolejne wydarzenia, które planowane są na następne miesiące. W rozmowie z RMF FM zdradzili, kto będzie trenował młodych sportowców podczas obozów w Poznaniu. Jednym z nich będzie Tremaine Dalton, ceniony szkoleniowiec i łowca talentów, który miał swój wkład w ściągnięcie do NBA francuskiej supergwiazdy - Victora Wembanyamy.

Przyjeżdża również z nim trenerka, która jest reprezentantką Kanady. Na drugim obozie będzie z nami Alan Major, trener delegowany przez NBA. To jest ekspert, który pełni ważną rolę w strukturach NBA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz spędził dużo czasu w lidze uniwersyteckiej - mówią goście RMF FM.

Ponadto w obozie udział weźmie kilku trenerów z Polski. To osoby, które mają do przekazania coś więcej - mówi Jacek Łukomski. Rafał "Lipek" Lipiński, Hubert Pabian i Szymon Rduch to nazwiska polskich szkoleniowców, którzy będą pracować w polskiej szkole NBA. Każdy z nich coś zrobił dla koszykówki i wiele lat utrzymywali się na topie i zależy mi, by każdy z nich przekazał umiejętność do ciężkiej pracy - dodaje Łukomski.

Przede wszystkim doświadczanie

Organizatorzy polskiej szkoły NBA w Polsce podkreślają, że podczas obozów w szkoleniu młodzieży i dzieci chodzi przede wszystkim o grę w koszykówkę i zabawę. Trenerzy ze Stanów Zjednoczonych mówią, że widać wśród zawodników z Europy większą presję, a nie ma zabawy. W tym wieku oni mają się cieszyć przede wszystkim grą w koszykówkę - mówi Przemek Kazimierski.

Trenerzy z USA, którzy przyjeżdżają w tym roku do Poznania mają stawiać w pierwszej kolejności na doświadczanie i zabawę. Pierwszy obóz rozpocznie się 14 lipca.