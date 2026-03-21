Sukces polskich lekkoatletów na halowych mistrzostw świata w Toruniu. Sztafeta 4x400 m zdobyła brązowy medal.

Nasza sztafeta pobiegła w składzie: Kajetan Duszyński, Anna Gryc, Marcin Karolewski i Justyna Święty-Ersetic.

Belgowie Jonathan Sacoor, Ilana Hanssens, Julien Watrin i Helena Ponette triumfowali czasem 3.15,60. Drugie miejsce wynikiem 3.16,96 zajęli Hiszpanie. Polacy osiągnęli rezultat 3.17,44. Czwarte miejsce zajęli Holendrzy, a piąte - Amerykanie.

To pierwszy medal dla reprezentacji Polski podczas czempionatu w Toruniu, który potrwa do niedzieli.

Polacy przybiegli na metę na 4. pozycji, ale później zdyskwalifikowana została reprezentacja Jamajki.