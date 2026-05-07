Adwokat od "trumny na kółkach", Paweł Kozanecki, który był poszukiwany listem gończym, a ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, został zatrzymany - dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Mężczyzna był ścigany, bo nie stawił się do odbycia kary półtora roku więzienia za spowodowanie w 2021 roku wypadku w Warmińsko-Mazurskiem. Zginęły w nim dwie kobiety. Ich samochód nazwał cynicznie "trumną na kółkach". Obecnie Kozanecki jest w Hrubieszowie w izbie zatrzymań. Jutro zostanie przewieziony konwojem do wskazanego przez sąd zakładu karnego w Łodzi.

Łódzki adwokat od "trumny na kółkach" zatrzymany

Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 46-letniego mężczyznę. Chodzi o Pawła Kozaneckiego (zgodził się na podawanie nazwiska).

Znany jako adwokat od "trumny na kółkach", był oskarżony o spowodowanie wypadku we wrześniu 2021 roku, w którym zginęły dwie kobiety , i skazany prawomocnym wyrokiem przez Sąd Okręgowy w Olsztynie na półtora roku więzienia.

Od początku maja był poszukiwany przez policję. Wystawiono za nim list gończy po tym, jak policja nie doprowadziła go do aresztu z powodu jego nieobecności w miejscu zamieszkania.

Łódzka policja poinformowała, że "dzięki żmudnej pracy, zaangażowaniu i analizie zebranych informacji oraz doskonałemu rozpoznaniu środowiska osób poszukiwanych, funkcjonariusze wytypowali konkretny adres, pod którym mógł przebywać 46-latek.

Dziś w godzinach popołudniowych policjanci przystąpili do realizacji operacji. Adwokat był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych. Nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.

Wypadek i słowa o "trumnie na kółkach"

Do wypadku doszło we wrześniu 2021 r. na drodze Barczewo - Jeziorany. Według aktu oskarżenia Kozanecki - kierując Mercedesem - naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, przekroczył podwójną linię ciągłą i zjechał na przeciwny pas ruchu. Doprowadził do nieumyślnego wypadku drogowego - zderzenia z jadącym z naprzeciwka Audi 80. W rezultacie kierująca i pasażerka Audi zginęły na miejscu.

O śmiertelnym wypadku drogowym pod Barczewem stało się głośno, gdy niedługo po nim Kozanecki nagrał i opublikował w internecie film ze swoją wypowiedzią. Stwierdził w nim, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z "trumną na kółkach" i m.in. dlatego te kobiety zginęły. Wypowiedź zamieszczona na portalach społecznościowych zbulwersowała opinię publiczną.