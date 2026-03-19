Spektakularne zwycięstwo - tak o wygranej Barcelony 7:2 z Newcastle w Lidze Mistrzów piszą hiszpańskie media. Doceniony za dobry występ i dwa gole został Robert Lewandowski. Nieoczekiwanie między słupkami musiał stanąć Wojciech Szczęsny.
- Robert Lewandowski strzelił dwa gole w meczu Barcelony z Newcastle United, umacniając pozycję wśród największych legend Ligi Mistrzów.
- Polak ma już 109 trafień w tych rozgrywkach, pokonując bramkarzy 41 różnych klubów.
"Barcelona zadaje cios w Europie" - napisał kataloński dziennik "Mundo Deportivo". "Podopieczni Hansiego Flicka rozegrali oszałamiającą drugą połowę" - dodała gazeta "AS". "Spektakularne zwycięstwo" - napisał z kolei kataloński "Sport".
Lewandowski wyszedł w pierwszym składzie, wciąż nosząc maskę ochronną po kontuzji twarzy. Polski napastnik przebywał na boisku do 66. minuty i zdobył dwie bramki. To jego 108. i 109. trafienie w LM, a Newcastle było 41. klubem, któremu "Lewy" strzelił gola w tych rozgrywkach.
To historyczny wyczyn Lewandowskiego. "Gdy rozgrywki wkraczają w decydującą fazę, Polak reaguje tak, jak robił to przez całą swoją karierę: strzelając gole" - podkreślił "Sport". Dwie bramki w środę "umacniają jego pozycję wśród gigantów tych rozgrywek" - dodała gazeta.