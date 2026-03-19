"Zaczął słabo. Brakowało mu precyzji i przed przerwą zmarnował świetną okazję. W drugiej połowie (...) strzelił dwa gole, celebrowane przez zdjęcie maski ochronnej; z pewnością dodadzą mu one pewności siebie" - skomentowała gazeta "Mundo Deportivo".

"Sport" ocenił występ Polaka na "ósemkę" w 10-stopniowej skali. Według gazety "Lewy" wykonał ogromną pracę bez piłki, a jego występ to oznaka powrotu do formy, której Barcelona bardzo potrzebuje.

Szczęsny musiał się podnieść z ławki

Na boisku w 82. minucie pojawił się również Wojciech Szczęsny, zmieniając kontuzjowanego Joana Garcię. Jego występ media określiły jako "nieoczekiwany". "Sport" ocenił go na "siódemkę". "Spokojny jak zwykle, odważył się nawet na kilka zwodów w polu karnym" - zauważyła gazeta w uzasadnieniu.

Jak donosi dziennik "AS", podstawowy bramkarz "Blaugrany" może pauzować od dwóch do trzech tygodni, co oznacza, że Szczęsny znów najprawdopodobniej zagości między słupkami drużyny ze stolicy Katalonii.

W ćwierćfinale LM Barcelona zagra z Atletico Madryt, które w dwumeczu pokonało angielski Tottenham Hotspur. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Barcelonie 7 kwietnia. Trzy dni wcześniej obie drużyny zmierzą się również w lidze na Metropolitano.

"Blaugrana" nie dala ostatnio rady podopiecznym Diego Simeone, odpadając z rozgrywek Pucharu Króla, po przegranym 0:4 pierwszym spotkaniu i niewystarczającym zwycięstwie 3:0 w rewanżu.