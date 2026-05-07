Premier Donald Tusk spotkał się w Rzymie z premier Włoch Giorgią Meloni. Po rozmowie powiedział, że Polska i Włochy są gotowe do poważnych negocjacji, które powinny zakończyć się nowym traktatem. "Nasze dwa kraje zasługują na relacje na najwyższym możliwym poziomie" - oświadczył szef rządu. "Polska i Włochy mają wspólne poglądy we wszystkich istotnych sprawach, które wpływają na Europę m.in. na temat wojny w Ukrainie, ETS, funduszy europejskich i polityki spójności" - dodał.

Premier Donald Tusk spotkał się w Rzymie z premier Włoch Giorgią Meloni, 7 maja 2026 roku

Premier Donald Tusk przekazał, że głównym tematem rozmów z włoską premier Giorgią Meloni była sytuacja międzynarodowa.

Szef rządu podkreślił, że postawa premier Włoch m.in. wobec wojny na Ukrainie jest "imponująca".

Tusk o Meloni: Daje lekcję solidarności ws. Ukrainy

Podczas wspólnej konferencji prasowej z włoską premier Tusk ocenił, że oba kraje "dobrze się rozumieją". Nie tylko ze względu na wspólnotę interesów, ale też wspólnotę poglądów we wszystkich właściwie istotnych sprawach, które dzisiaj wpływają na bieg rzeczy w Europie, w naszych krajach i na całym świecie. To dla mnie wielka satysfakcja - podkreślił premier. Głównym tematem rozmów z Meloni była sytuacja międzynarodowa.

Donald Tusk odkreślił, że w kwestii Ukrainy Polska i Włochy mają identyczne poglądy. Premier podziękował szefowej włoskiego rządu za jej postawę i "lekcję solidarności" ws. wojny w Ukrainie. Jego zdaniem europejska polityka jest "dużo lepsza dzięki obecności pani premier Meloni".

Polski premier zwrócił również uwagę na to, że oba kraje mają także podobny punkt widzenia ws. m.in. ETS (Europejski System Handlu Emisjami), funduszy europejskich, polityki spójności czy wspólnej polityki rolnej. Spotkanie z Meloni Tusk opisał jako "długą, bardzo serdeczną, osobistą rozmowę".

Meloni: Włochy i Polska gotowe do rozmów na temat nowego traktatu dwustronnego

Podczas spotkania z dziennikarzami po ponad godzinnej rozmowie w Palazzo Chigi Giorgia premier Giorgia Meloni zaznaczyła, że poprzednia umowa o przyjaźni między obu krajami pochodzi z 1991 roku.

Wśród tematów rozmów dotyczących współpracy w ramach UE Meloni wymieniła konkurencyjność i konieczność zniesienia wewnętrznych ceł oraz wszystkich mechanizmów, które - jak dodała - przyczyniają się do wzrostu cen.

Dodała, że z premierem Tuskiem rozmawiała też o nielegalnej imigracji.

Polska jest na pierwszej linii obrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej przed nielegalną imigracją, w tym przypadku możemy powiedzieć również instrumentalnie wykorzystywanej. Dziękujemy Polsce za solidarność, jaką okazała uchodźcom z Ukrainy - oświadczyła szefowa włoskiego rządu.

Premier zwróciła uwagę na silne związki między obu krajami i przypomniała, że w polskim i włoskim hymnie są wzajemne odniesienia.

Dodała, że lubi przypominać o tym, że to jedyny taki przypadek na świecie. Jak zaznaczyła, oba narody łączy także postać papieża Jana Pawła II. Położyła też nacisk na bardzo silne polsko - włoskie więzy gospodarcze.

Tak rozmawiają ze sobą przyjaciele, którzy dobrze się rozumieją. Jestem być może politykiem staromodnym. (...) jestem przywiązany do moralnych fundamentów polityki i wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni. Czasami tacy ludzie, jak my, czują się samotni, a okazuje się, że niepotrzebnie, bo jest nas dużo więcej niż niektórzy myślą - powiedział po rozmowie Donald Tusk.