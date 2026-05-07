Poczta Polska wchodzi na rynek deweloperski. "​Musi szukać źródeł przychodów, a jednym z nich może być zagospodarowanie nieruchomości należących do spółki" - wskazał w czwartek minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Poinformował, że w najbliższym czasie zostanie wybrany nowy zarząd Poczty.

Poczta Polska 9 kwietnia 2026 r. złożyła wniosek o zmianę statutu - do tradycyjnych zadań dopisano m.in. realizację inwestycji mieszkaniowych, przygotowanie terenów pod osiedla oraz pełną działalność deweloperską wraz ze sprzedażą projektów.

Skala zaplecza stanowi ponad 6 tys. nieruchomości w całej Polsce, około 2 mln m kw. powierzchni użytkowej, często w ścisłych centrach miast oraz liczne działki logistyczne i administracyjne o ogromnym potencjale inwestycyjnym. Priorytetem jest najem i dzierżawa, natomiast sprzedaż budynków ma być ostatecznością. Mają także powstać "Galerie Poczty Polskiej". W tym celu wytypowano już 32 zabytkowe obiekty w największych miastach, które zostaną przekształcone na centra handlowe z częścią mieszkalną.

Balczun: To jest bardzo dobry kierunek

Szef resortu aktywów państwowych Wojciech Balczun na antenie Polsat News podkreślił, że Poczta Polska musi szukać źródeł przychodów.

Ta firma (...) jest właścicielem bardzo wielu nieruchomości, wielu terenów, które mają wartość komercyjną i powinny być zagospodarowane. (...) Grupa PKP jest dowodem na to, że udało się takie projekty zrealizować. W Warszawie jedne z największych projektów deweloperskich na Odolanach są realizowane w komercyjnym wymiarze przez specjalny fundusz nieruchomości, który został powołany. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, żeby transparentnie, merytorycznie i biznesowo zagospodarować te zasoby - powiedział.

Poinformował, że konkurs na wybór nowego zarządu Poczty Polskiej jest "na finiszu". Spodziewam się w najbliższym czasie decyzji. Myślę, że będą to osoby dające gwarancję i rękojmię tego, że zmiany będą rzeczywiście wdrażane - dodał.

Pod koniec marca z funkcji prezesa Poczty odwołano Sebastiana Mikosza, co Ministerstwo Aktywów Państwowych uzasadniało "potrzebą zapewnienia zgodności polityki zarządczej spółki z celami właścicielskimi oraz koniecznością skutecznej realizacji założeń strategicznych, w tym odbudowy pozycji rynkowej spółki". Po odwołaniu Mikosza obowiązki prezesa powierzono Sławomirowi Żurawskiemu.

"O losie Poczty Polskiej decydowała polityka"

Minister Balczun podkreślił, że Poczta Polska "musi popracować" nad swoimi podstawowymi usługami. Stwierdził, że w ostatnich latach utraciła ona rynek, ponieważ nie podejmowała właściwych decyzji.

Bardzo często o losie Poczty Polskiej decydowała polityka. (...) To nie jest tak, że Poczta całkowicie utraciła rynek, natomiast musi szukać rozwiązań - dodał.

Pod koniec kwietnia p.o. prezesa Poczty Polskiej Sławomir Żurawski w wywiadzie dla PAP tłumaczył, że elementem tzw. planu transformacji Poczty są m.in zmiany w zakresie nieruchomości spółki.

Zgłosiliśmy plan zmiany statutu Poczty Polskiej, tak by móc komercjalizować nasze nieruchomości. Poczta Polska ma przeróżnego rodzaju placówki pocztowe, które mają powierzchnię dużo większą od realnego zapotrzebowania spółki. Jednocześnie jesteśmy właścicielami wielu gruntów w ciekawych miejscach. Chcemy to efektywnie wykorzystać - tłumaczył.

Żurawski zapewnił, że celem nie jest sprzedaż tych gruntów. Analizujemy różne możliwości, więc nie chcę obecnie wchodzić w szczegóły. Pewnie w ciągu najbliższego kwartału pojawią się konkretne propozycje - poinformował. Dodał, że obecnie Poczta podnajmuje powierzchnie w niektórych swoich placówkach.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy w kraju. Realizowany przez nią plan transformacji ma m.in. poprawić jej wynik finansowy. W 2024 r. spółka miała 213 mln zł straty netto, o 408 mln zł mniej wobec 2023 r. W 2025 r. Poczta Polska wypracowała 469 mln zł zysku netto. Wynikał on przede wszystkim z dwóch dotacji otrzymanych przez Pocztę Polską z tytułu rekompensaty kosztu netto świadczenia usług powszechnych za lata 2023 i 2024 - odpowiednio 963 i 954 mln zł. W ubiegłym roku poprawie uległ wynik sprzedażowy spółki, strata została zmniejszona o 24 proc. rdr (189 mln zł) i wyniosła minus 612 mln zł.