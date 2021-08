Niemiec Phil Bauhaus z ekipy Bahrain Victorious wygrał w Chełmie pierwszy etap i został liderem wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Najlepszy z Polaków, Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) zajął dziesiąte miejsce.

Po finiszu pod górę, gdzie peleton mocno się rozciągnął, Bauhaus wyprzedził Kolumbijczyka Alvaro Hodega (Deceuninck-Quick Step) oraz Francuza Hugo Hofstettera (Israel Start-Up Nation).

W czołówce klasyfikacji generalnej kolejność jest identyczna. Piąte miejsce, ze stratą siedmiu sekund do lidera, zajmuje Kwiatkowski, który zdobył trzy sekundy bonifikaty na lotnej premii w Krasnymstawie.



Kwiatkowski: W Tour de Pologne chcę pokazać się z jak najlepszej strony

Na starcie wyścigu w Lublinie Kwiatkowski mówił, że ostatnie dni były dla niego niezwykle, nie tylko ze względu na igrzyska olimpijskie w Tokio, gdzie zajął 11. miejsce, ale przede wszystkim dlatego, że został ojcem. Nie miał dużo czasu, żeby się nacieszyć córeczką Marysią.



W Tour de Pologne chcę pokazać się z jak najlepszej strony. Kluczowe będą etapy drugi, z metą pod górę w Przemyślu, oraz jazda indywidualna na czas w Katowicach - ocenił mistrz świata z 2014 roku.



Kwiatkowskiego wspiera bardzo silna ekipa Ineos Grenadiers, w składzie ze zwycięzcą Giro d’Italia 2020 Brytyjczykiem Tao Geogheganem Hartem i Michałem Gołasiem, który w tym sezonie kończy karierę i po raz ostatni startuje w Polsce.



Na początek ucieczka, później próba sił

Rozgrzewkowy, choć bardzo długi etap wyścigu z Lublina do Chełma (216 km) stał przez kilka godzin pod znakiem ucieczki trzech kolarzy: Michała Paluty z reprezentacji Polski, Jewgienija Fiodorowa z Kazachstanu (Astana-Premier Tech) oraz Amerykanina Seana Bennetta (Qhubeka). Oderwali się od peletonu już na pierwszych kilometrach, a potem między sobą dzielili punkty na lotnych i górskich premiach. Koszulkę najlepszego "górala" zdobył Paluta, natomiast w klasyfikacji aktywnych prowadzenie objął Fiodorow.



Uciekinierów doścignięto przed lotną premią w Krasnymstawie (176 km), na której doszło do pierwszej próby sił. Znakomicie rozprowadzany Kwiatkowski wygrał ją i zdobył trzy sekundy bonifikaty, minimalnie wyprzedzając Słoweńca Mateja Mohorica.



W Chełmie, gdzie wyścig powrócił po 37 latach przerwy i gdzie kolarzy dopingowało bardzo dużo kibiców, peleton mocno się rozciągnął. W końcówce pod górę, ale nie tak stromą, jaka czeka kolarzy we wtorek w Przemyślu, zaatakował Hodeg. Kolumbijski sprinter uzyskał sporą przewagę, jednak na ostatnich metrach doścignął go i minimalnie wyprzedził Bauhaus. 27-letni Niemiec odniósł 16. zwycięstwo w zawodowej karierze, a trzecie w imprezie z cyklu World Tour. W 2017 i 2018 roku wygrał po jednym etapie w Criterium du Dauphine oraz w Abu Dhabi Tour. W Chełmie w nagrodę dostał kostkę brukową. Takie trofeum otrzymują zwycięzcy słynnego wyścigu klasycznego Paryż-Roubaix.

Wyniki 1. etapu, Lublin - Chełm (216,4 km)

1. Phil Bauhaus (Niemcy/Bahrain Victorious) - 5:01.24

2. Alvaro Hodeg (Kolumbia/Deceuninck-Quick Step)

3. Hugo Hofstetter (Francja/Israel Start-Up Nation)

4. Edward Theuns (Belgia/Trek-Segafredo)

5. David Dekker (Holandia/Jumbo-Visma)

6. Dion Smith (Nowa Zelandia/BikeExchange)

7. Jonas Rickaert (Belgia/Alpecin-Fenix)

8. Biniam Girmay Hailu (Erytrea/Intermarche-Wanty-Gobert)

9. Matej Mohoric (Słowenia/Bahrain Victorious)

10. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers)

...

49. Stanisław Aniołkowski (Polska)

58. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe)

60. Łukasz Wiśniowski (Polska/Qhubeka)

65. Łukasz Owsian (Polska) wszyscy ten sam czas





Klasyfikacja generalna

1. Phil Bauhaus (Niemcy/Bahrain Victorious) - 5:01.14

2. Alvaro Hodeg (Kolumbia/Deceuninck-Quick Step) strata 4 s

3. Jewgienij Fiodorow (Kazachstan/Astana-Premier Tech) ten sam czas

4. Hugo Hofstetter (Francja/Israel Start-Up Nation) 6

5. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos Grenadiers) 7

6. Matej Mohoric (Słowenia/Bahrain Victorious) 8

7. Emils Liepins (Łotwa/Trek-Segafredo) 9

8. Edward Theuns (Belgia/Trek-Segafredo) 10

9. David Dekker (Holandia/Jumbo-Visma)

10. Dion Smith (Nowa Zelandia/BikeExchange)

...

51. Stanisław Aniołkowski (Polska)

60. Maciej Bodnar (Polska/Bora-Hansgrohe)

62. Łukasz Wiśniowski (Polska/Qhubeka)

67. Łukasz Owsian (Polska) ten sam czas



We wtorek drugi etap Tour de Pologne z Zamościa do Przemyśla (200,8 km).