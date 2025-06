Thomas Kokosinski, amerykański biznesmen polskiego pochodzenia i potencjalny inwestor Wisły Kraków, zmarł po tragicznej sytuacji, do której doszło w jednej z krakowskich restauracji. Mężczyzna zakrztusił się podczas jedzenia. Mimo natychmiastowej pomocy i leczenia na oddziale intensywnej terapii, nie udało się uratować jego życia.

Lekarze stwierdzili nieodwracalne uszkodzenia mózgu i po kilku dniach podjęto decyzję o odłączeniu od aparatury podtrzymującej życie (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Dramat w krakowskiej restauracji

Do tragedii doszło 3 czerwca, kiedy Kokosinski podczas kolacji zakrztusił się pierogiem. Natychmiast przewieziono go do szpitala, gdzie podłączono do respiratora.

Lekarze stwierdzili nieodwracalne uszkodzenia mózgu i po kilku dniach podjęto decyzję o odłączeniu od aparatury podtrzymującej życie.

Amerykanin polskiego pochodzenia z planami ratowania Wisły Kraków

Thomas Kokosinski od lat prowadził firmę Metalogic Industries, specjalizującą się w obróbce metali.

Od kilku miesięcy toczył zaawansowane rozmowy z obecnymi akcjonariuszami Wisły Kraków, Jarosławem Królewskim, Adamem Łanoszką i Jakubem Błaszczykowskim w sprawie przejęcia znaczącej części udziałów klubu i dofinansowania kwotą 5 milionów dolarów.

Negocjacje były na ostatnim etapie, a Kokosinski odwiedzał mecze Wisły, mocno angażując się w plany ratowania zespołu.

Wisła Kraków wciąż walczy z problemami finansowymi i sportowymi

"Biała Gwiazda" od dłuższego czasu zmaga się z poważnymi kłopotami finansowymi. W ostatnich dniach klub przegrał baraże o awans do Ekstraklasy, pozostając na kolejny sezon w 1. lidze.

Śmierć potencjalnego inwestora rodzi duże pytania o przyszłość drużyny i jej szanse na stabilizację.