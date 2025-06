Kilkaset osób: urzędnicy i mieszkańcy z różnych zakątków Polski, zebrało się dziś w Warszawie, by głośno sprzeciwić się wchłanianiu ich terenów przez sąsiednie miasta. Protest odbył się pod hasłem "Jestem ze wsi".

Manifestacja pod hasłem "Jestem ze wsi" / Piotr Mazur / RMF FM

Manifestacja, która rozpoczęła się przed kancelarią premiera, przeniosła się następnie przed Sejm, stając się wyrazem rosnącego niezadowolenia społecznego. Uczestnicy domagali się pilnych zmian w przepisach dotyczących włączania terenów wiejskich do granic miast, obawiając się o przyszłość swoich samorządów.

Marsz po sprawiedliwość

Uczestnicy manifestacji wykrzyczeli swoje postulaty przed siedzibą premiera, kierując je bezpośrednio do Donalda Tuska. Na licznych transparentach widniały napisy: "Nie oddamy naszych gmin" lub "Nie chcemy do Lęborka".

Następnie uczestnicy manifestacji, prowadzeni przez orkiestrę dętą, przemaszerowali Alejami Ujazdowskimi przed Ministerstwo Sprawiedliwości. Postulaty wygłosili ponownie na Wiejskiej, przed Sejmem, gdzie zakończyli spotkanie.

Urzędnicy i mieszkańcy kilku gmin w kraju upominali się o zmianę przepisów w sprawie wchłaniania terenów wiejskich przez miasta.

Dramatyczne obawy samorządów

Uczestnicy manifestacji obawiają się, że jeśli tereny, które teraz przynoszą duże zyski gminie, zostaną wchłonięte przez miasta, doprowadzi to ostatecznie do upadku podmiejskich samorządów - podkreśliła Danuta Michalak, sekretarz gminy Żagań.

Protest dobiegł już do końca, a jego uczestnicy rozeszli się do autokarów. Wśród nich słychać głosy rozczarowania, że nie wyszedł do nich nikt z przedstawicieli władzy.