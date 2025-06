Sąd Okręgowy w Sosnowcu wymierzył 10 lat więzienia obywatelowi Bułgarii, Sheynurowi H., oskarżonemu o założenie i kierowanie międzynarodowym gangiem zajmującym się handlem ludźmi i czerpaniem korzyści z prostytucji. Ofiarami tej grupy padały Polki i Bułgarki zmuszane do świadczenia usług seksualnych.

Gang założony przez Sheynura H. podstępem werbował kobiety, a potem zmuszał je do świadczenia usług seksualnych (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Sheynur H., bułgarski szef gangu handlującego ludźmi, został skazany w Sosnowcu.

Werbował kobiety metodą "lover boy", zmuszając je do prostytucji w Polsce i za granicą.

Czy policja i prokuratura zdołają rozbić całą siatkę przestępczą?

Wyrok za trzy przestępstwa

Mężczyzna został uznany za winnego popełnienia trzech przestępstw - powiedział Bartosz Kilian z zespołu prasowego Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Po rozpoznaniu sprawy przeciwko Sheynurowi H., Sąd Okręgowy w Sosnowcu w pełni podzielił stanowisko prokuratora - zarówno co do przebiegu inkryminowanych zdarzeń, jak i kwalifikacji prawnej czynów przypisanych oskarżonemu - kontynuował.

Poza karą pozbawienia wolności sąd zobowiązał oskarżonego do wypłaty zadośćuczynienia - w sumie 60 tys. zł - dwóm kobietom występującym w tej sprawie w charakterze pokrzywdzonych. Orzekł także przepadek równowartości korzyści majątkowej z popełnionych przestępstw.

Kwotę tę ustalono na 324 tys. zł. Zgodnie z nieprawomocnym wyrokiem Sheynur H. nie może kontaktować się ani zbliżać do pokrzywdzonych przez pięć lat od czasu opuszczenia więzienia. Od chwili zatrzymania mężczyzna jest aresztowany.

Zbrodnie gangu Sheynura H.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, gang założony przez H. podstępem werbował kobiety, a potem zmuszał je do świadczenia usług seksualnych. Mężczyzna odpowiadał przed sądem za handel ludźmi, czerpanie korzyści z prostytucji oraz spowodowanie obrażeń ciała jednej z kobiet. Przedstawione mu zarzuty obejmują lata 2012-2022 - w tym okresie działał założony przez niego gang.

Grupa działała w woj. śląskim i woj. pomorskim, a także poza granicami kraju. Członkowie gangu podstępem werbowali Polki i Bułgarki, a następnie, grożąc im, transportowali je do miejsc, gdzie były zmuszane do uprawiania nierządu.

W połowie maja br. śląska policja poinformowała o schwytaniu innego członka tej grupy - 28-letniego Hassana M. Został on zatrzymany w kwietniu w Niemczech, a kilka tygodni później przekazany stronie polskiej. Wcześniej był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Według ustaleń postępowania mężczyzna przez 10 lat zajmował się handlem ludźmi.

Policja ściga "lover boyów"

Sprawą międzynarodowego gangu zajęli się policjanci z Zespołu do walki z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji. Wpadli oni na trop 28-latka. Określali go jako wyjątkowo bezwzględnego i okrutnego przestępcę, który od wielu lat zniewalał i zmuszał przemocą do prostytucji młode kobiety.

Jak opisywała prokuratura, członkowie gangu posługiwali się wobec pokrzywdzonych metodą werbunku o nazwie "lover boy", polegającą na rozkochiwaniu młodych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej kobiet. Dążyli do wytworzenia w świadomości ofiar stosunku zależności, posiłkując się przy tym przemocą fizyczną i psychiczną - opisywał prok. Kilian.

Policja i prokuratura nadal pracują nad tą sprawą, dążąc do ustalenia kolejnych podejrzanych i pokrzywdzonych kobiet. Nie wykluczają dalszych zatrzymań.