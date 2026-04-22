"9 maja po południu, po oficjalnej ceremonii zaprzysiężenia premiera, na placu Kossutha w Budapeszcie, obok Parlamentu odbędzie się uroczystość z okazji zmian politycznych" - poinformował Peter Magyar, lider partii TISZA, która wygrała niedawne wybory parlamentarne na Węgrzech.

Peter Magyar

W wyborach parlamentarnych Peter Magyar i jego centroprawicowa partia TISZA - Szacunek i Wolność - odnieśli spektakularne zwycięstwo, które już teraz określane jest mianem historycznego przełomu. Po przeliczeniu wszystkich głosów - w tym tych oddanych za granicą, korespondencyjnie i przeniesionych - TISZA zdobyła 141 mandatów w 199-osobowym parlamencie, co daje jej większość umożliwiającą samodzielne zmiany konstytucyjne . Frekwencja w wyborach była rekorodowa - wyniosła 78,99 proc.

Zaprzysiężenie Magyara 9 maja

"Wspólnie przywitajmy zmianę reżimu" - napisał w swoich mediach społecznościowych Peter Magyar, lider partii TISZA, informując, że jego zaprzysiężenie zaplanowano na 9 maja, a po południu, po oficjalnej ceremonii zaprzysiężenia premiera, na placu Kossutha w Budapeszcie, obok Parlamentu odbędzie się uroczystość z okazji zmian politycznych.

Kancelaria prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka poinformowała, że inauguracyjne posiedzenie nowego parlamentu rozpocznie się 9 maja o godz. 10.

W poniedziałek Magyar ogłosił nazwiska kilkorga przyszłych szefów resortów w swoim rządzie, dodając, że resztę ujawni przed zaprzysiężeniem gabinetu. Polityk zaznaczył, że jego rząd będzie się składać z 16 ministerstw. Przyszły premier Węgier kilkakrotnie wzywał wcześniej prezydenta Sulyoka do rezygnacji ze stanowiska, nazywając go "marionetką" ustępującego premiera Viktora Orbana. Sulyok - jak oświadczył po rozmowie z nim Magyar - rozważa podanie się do dymisji.

Polityczny zgrzyt? W Rosji 9 maja w Rosji obchodzi się Dzień Zwycięstwa

W Moskwie 9 maja odbędzie się parada upamiętniająca zwycięstwo ZSRR nad Niemcami w 1945 roku. Dzień Zwycięstwa to najważniejsze święto państwowe w Rosji. To hucznie obchodzony dzień wolny od pracy. Kreml gloryfikuje tę datę jednak nie tylko historyczne. Jest ona również wykorzystywana propagandowo - do podkreślania potęgi militarnej Rosji.