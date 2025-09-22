Krzysztof Woźniak został wybrany prezesem Polskiego Związku Hokeja na Lodzie podczas poniedziałkowego zjazdu w Zabrzu. Pokonał on jedynego kontrkandydata, którym był Tomasz Jaworski.

Krzysztof Woźniak / Art Service / PAP

Ustępujący prezes Mirosław Minkina pełnił tę funkcję od 27 listopada 2018 r. (w trakcie kadencji zastąpił Piotra Demiańczuka), a ponownie został wybrany 28 września 2021. Nie mógł ponownie wziąć udziału w wyborach.

W głosowaniu wzięło udział 93 delegatów. Woźniaka poparło 69 delegatów, 23 było przeciw, a jeden głos był nieważny. Nowy szef PZHL pełni funkcję wiceprezesa firmy Tyski Sport SA, która opiekuje się m.in. ekstraklasowym zespołem hokeistów GKS Tychy.

Przed rozpoczęciem głosowania Woźniak przypomniał sukcesy, jakie odniósł ostatnio GKS Tychy, m.in. mistrzostwo Polski w sezonie 2024/25. Podkreślił, że władze PZHL muszą odbudować zaufanie, gdyż jest to konieczne, aby pozyskiwać sponsorów. Chciałby on, aby powstały silne ligi młodzieżowe we wszystkich okręgach, pragnie rozwijać hokej w ośrodkach akademickich. Chce stworzyć Hokejowy System Juniorski, aby więcej Polaków grało w meczach ekstraligi. Ma to polegać na tym, że młody polski zawodnik za każdą minutę spędzoną na lodzie dostanie punkt. Kluby, których hokeiści zgromadzą najwięcej punktów, otrzymają nagrodę finansową.

Kontrkandydat Woźniaka do tej pory zasiadał z zarządzie PZHL, a w przeszłości był bramkarzem reprezentacji Polski. 54-letni Jaworski w trakcie kariery był zawodnikiem zespołów z Bytomia, Krynicy-Zdroju, Oświęcimia, Torunia, Sosnowca. Ponad 100 razy wystąpił w barwach narodowych. Potem pełnił funkcję dyrektora sportowego, trenera.

Najważniejszymi postulatami Jaworskiego były: restrukturyzacja finansowa, pozyskanie sponsorów, jeszcze lepsza współpraca z władzami samorządowymi, wypracowanie nowego modelu zarządzania ekstraligą (stworzenie odpowiedniej spółki) oraz "postawienie na młodzież".

Obaj kandydaci deklarowali, że bardzo szybko zostanie ogłoszony kandydat na trenera reprezentacji Polski.

Na początku obrad jeden z delegatów zgłosił wniosek, aby wybór prezesa odbył się w sposób tajny. Większość głosujących przychyliło się do tego.

Minkina, ustępujący prezes, przyznał, że za PZHL jest siedem trudnych lat. Przypomniał, że w lipcu 2023 r. udało się pozyskać tytularnego sponsora dla ekstraligi oraz inną firmę dla seniorskiej reprezentacji. Obie umowy miały obowiązywać przez cztery lata, ale po roku zostały rozwiązane. W lipcu 2025 r. udało się ponownie pozyskać do współpracy finansowej firmę, która wcześniej widniała w oficjalnej nazwie ekstraligi. W ramach dwuletniej umowy Tauron jest także tytularnym partnerem ligi kobiet, jak i polskiej drużyny startującej w Europejskiej Lidze Hokejowa Kobiet. Mamy olbrzymi bagaż zadłużenia - przypomniał.

Jednak udało się m.in. odblokować konta związkowe, jak i porozumieć się z Ministerstwem Sportu i Turystyki w sprawie zadłużenie wobec tej instytucji (osiem milionów złotych). PZHL ma go spłacić do 2034 r.

Przypomniał, że w trakcie jego kadencji reprezentacja Polski hokeistów - w 2024 r. - wzięła udział w mistrzostwach świata Elity. Nie udało się jej utrzymać, a w tym roku nie udało się wrócić do grona najlepszych i po turnieju w Rumunii można czuć niedosyt.

Zebrani udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi za lata 2021-2025.

Jednym z przybyłych na obrady był Mariusz Czerkawski. Były gracz NHL i reprezentacji Polski jasno dał do zrozumienia, że chciałby, aby w PZHL nastąpiło "nowe rozdanie".

W sprawozdaniu komisji rewizyjnej podano, że zadłużenie PZHL na dzień 31.12.2024 r. wynosiło nieco ponad 23,390 mln zł. Zadłużenie w ostatnich kilku lat rosło głównie wskutek odsetek od niezapłaconych zobowiązań.

Podczas zjazdu wybrano także 7-osobowy zarząd PZHL. Oprócz nowego prezesa weszli do niego: Mariusz Czerkawski, Marcin Jurzysta, Agata Michalska, Karol Pawlik, Danuta Piorun i Marta Zawadzka.