Barack i Michelle Obama spędzają urlop na włoskim wybrzeżu Ligurii. Były prezydent Stanów Zjednoczonych dołączył do żony na luksusowym jachcie Seven Seas, należącym do znanego reżysera Stevena Spielberga. Nie umknęło to uwadze fotoreporterów. Para korzysta z uroków włoskiej riwiery, odwiedzając najpiękniejsze zakątki regionu.

Luksusowy jacht Seven Seas na liguryjskich wodach / ANSA/ LUCA ZENNARO / PAP

Barack Obama wylądował na lotnisku w Genui w sobotę późnym wieczorem, by niemal natychmiast udać się do portu w Santa Margherita Ligure - donosi agencja ANSA. Tam czekała już na niego Michelle Obama, która przybyła do Ligurii kilka dni wcześniej. Małżeństwo spędza urlop na pokładzie luksusowego jachtu Seven Seas, którego właścicielem jest słynny reżyser Steven Spielberg.

Luksus na pokładzie

Jacht Seven Seas, cumujący od kilku dni w okolicach Portofino, wyruszył w rejs po najpiękniejszych miejscach liguryjskiego wybrzeża. Jednostka zatrzymała się najpierw w malowniczej zatoce San Fruttuoso, a następnie zakotwiczyła w Camogli. Obecność znanych gości nie umknęła uwadze turystów i mieszkańców, którzy chętnie fotografowali luksusowy jacht.

Seven Seas to synonim luksusu. Jacht ma 86 metrów długości. Jego wnętrze ma oferować wszystko, czego mogą pragnąć goście: kino, siłownię, basen infinity - i miejsce dla nawet 12 gości.

Liguria jednym z ulubionych kierunków Obamów

Włoskie media zwracają uwagę, że to nie pierwszy raz, gdy Michelle i Barack Obama wybierają Ligurię na miejsce wakacyjnego wypoczynku. Już w 2023 roku była pierwsza dama została sfotografowana w Portofino podczas rejsu motorówką z jachtu Spielberga, wartego 250 milionów dolarów. Wówczas towarzyszył jej m.in. amerykański aktor Tom Hanks z żoną Ritą Wilson. Tegoroczny pobyt Obamów ponownie przyciąga uwagę mediów i fanów.

Nie brakuje spekulacji, kto jeszcze może znajdować się na pokładzie Seven Seas. Obecność znanych osobistości na jachcie Spielberga nie jest niczym niezwykłym.