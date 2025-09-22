Państwowa Komisja Wyborcza nie zajmie się wnioskami o odwołanie 43 komisarzy wyborczych - informuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Z takimi wnioskami wystąpił do niej szef MSWiA na prośbę ministra Waldemara Żurka.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak / Leszek Szymański / PAP

Ministrowie chcieli odwołania komisarzy wyborczych ze względu na udział w procedurach przed tzw. neo-KRS.

PKW zdecydowała podziękować ministrowi za wnioski, ale przeprowadzić własną ocenę działania nie tylko wymienionych we wnioskach o odwołanie 43, ale wszystkich 100 komisarzy wyborczych.

We wniosku resort spraw wewnętrznych i administracji zwrócił się do PKW o odwołanie z funkcji komisarza wyborczego 43 sędziów, którzy czynnie poparli wybór sędziów do tzw. neo-KRS oraz brali udział w procedurze nominacyjnej. Do MSWiA wystąpił o to minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

W pismach, które trafiły w sierpniu do PKW, a do których treści dotarła PAP, wymieniono sędziów, których odwołania z funkcji komisarzy wyborczych chce szef MS Waldemar Żurek. Z pism wynika, że jest ich 43, a nie 44, jak informowano wcześniej.

Kolejnym tematem, który miał pojawić się na poniedziałkowym posiedzeniu PKW, była według informacji PAP kwestia nieprawidłowości przy tegorocznych wyborach prezydenckich i pisma prokuratora generalnego do PKW w tej sprawie.