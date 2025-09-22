Tragiczny wypadek podczas prac drogowych pod Oleśnicą (Dolnośląskie). Nie żyje operator walca, który zginął przygnieciony przez maszynę.
Na drodze wojewódzkiej 448 między Zawadą a Drołtowicami w województwie dolnośląskim w poniedziałek odbywały się - przerwane obecnie - prace przy utwardzaniu pobocza.
Walec, w którym siedział 52-letni mężczyzna, nagle zaczął się przewracać na bok - do rowu.
Według świadków, operator w ostatniej chwili próbował wyskoczyć z pojazdu, ale został przygnieciony przez maszynę. Nie udało się go uratować.
Na miejscu pracuje prokurator, technnik kryminalistyki i inspektor pracy.