Tragiczny wypadek podczas prac drogowych pod Oleśnicą (Dolnośląskie). Nie żyje operator walca, który zginął przygnieciony przez maszynę.

Mężczyzna zginął przygnieciony przez walec / Shutterstock

Na drodze wojewódzkiej 448 między Zawadą a Drołtowicami w województwie dolnośląskim w poniedziałek odbywały się - przerwane obecnie - prace przy utwardzaniu pobocza.

Walec, w którym siedział 52-letni mężczyzna, nagle zaczął się przewracać na bok - do rowu.

Według świadków, operator w ostatniej chwili próbował wyskoczyć z pojazdu, ale został przygnieciony przez maszynę. Nie udało się go uratować.

Na miejscu pracuje prokurator, technnik kryminalistyki i inspektor pracy.