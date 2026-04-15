Walczący o mistrzostwo Polski piłkarek ręcznych MKS Lublin kontynuuje transferową ofensywę. Po zakontraktowaniu reprezentantki Danii Sary Paulsen, do biało-zielonych dołączy reprezentantka Brazylii. Jej personalia kibice powinni szybko zapamiętać. Nazywa się... Jhennifer Lopes.

Jhennifer Lopes zawodniczką MKS Lublin

J.Lo. w MKS-ie Lublin. Cel - detronizacja Zagłębia

Jhennifer Rosa Lopes Dos Santos mimo młodego wieku (w lipcu skończy 26 lat) jest już bardzo doświadczona na arenie międzynarodowej. W wieku 22 lat została uznana za najlepszą środkową rozgrywającą brazylijskiej Liga Nacional i zdobyła ze swoim ówczesnym zespołem Ser Unimed Sorocaba historyczne trzecie miejsce.

Po czterech sezonach gry na najwyższym szczeblu krajowym w Brazylii, w 2022 roku przeniosła się do Europy, dołączając do hiszpańskiego Rocasa Gran Canaria. Tam w ciągu trzech sezonów rozegrała 65 spotkań, w których zdobyła 143 gole. Na krajowym podwórku dotarła ze swoją drużyną do półfinału i ćwierćfinału fazy play-off. W sezonie 2023/2024 zagrała w barwach hiszpańskiego zespołu w półfinale EHF European Cup.

Od kampanii 2025/2026 Brazylijka jest zawodniczką Saint-Amand Porte du Hainaut HB. W lidze francuskiej rozegrała 19 spotkań i zdobyła 30 goli. Mierząca 177 cm wzrostu zawodniczka radzi sobie zarówno na środku, jak i z lewej strony rozegrania.

W reprezentacji Brazylii zagrała 56 razy, zdobywając 31 goli. W 2024 roku zdobyła Puchar Ameryki Południowej i wzięła udział w Igrzyskach Olimpijskich Paryż 2024. Na ostatnich mistrzostwach świata rozegrała siedem spotkań, w których zdobyła pięć goli ze stuprocentową skutecznością. Jej zespół zajął na turnieju wysokie szóste miejsce.

"Wierzę, że w takim otoczeniu będę mogła się rozwijać"

Wybrałam PGE MKS El-Volt Lublin, ponieważ to renomowany klub, który walczy o tytuły i bierze udział w europejskich rozgrywkach pucharowych. Wierzę, że w takim otoczeniu będę mogła się rozwijać jako zawodniczka i człowiek - mówi Jhenifer Lopes.

Obserwuję Jhenifer już od dwóch, trzech lat. Przede wszystkim przekonuje mnie jej gra obronna. Myślę, że na tę formację musimy postawić większy nacisk. Musimy wzmocnić swoją defensywę, by móc myśleć o większych sukcesach - zapowiada dyrektor sportowa MKS-u Lublin, Monika Marzec.

Kontrakt Brazylijki obowiązuje do końca sezonu 2026/2027 i zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok.

Po 23. kolejkach kobiecej Superligi MKS Lublin zajmuje 2. miejsce w tabeli i ma 2 pkt. mniej od Zagłębia Lubin. MKS od 8 lat nie wypadł poza ligowe podium, ale ostatnie mistrzostwo Polski zdobył w sezonie 2019/20. Od tamtej pory w lidze dominują szczypiornistki Zagłębia Lubin.