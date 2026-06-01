W środę 3 czerwca polscy piłkarze zagrają na Stadionie Narodowym z Nigeryjczykami. Stołeczny Zarząd Transportu Miejskiego informuje, jak najlepiej dotrzeć na mecz i jakich utrudnień komunikacyjnych można się spodziewać.

Mecz na PGE Narodowym zacznie się w środę o godz. 20:45.

ZTM przypomina, że na stadion najlepiej jest dotrzeć linią metra M2 (stacja znajduje się tuż obok). Prawie w to samo miejsce dojeżdża również Szybka Kolej Miejska i Koleje Mazowieckie.

Trwa remont torowiska w Alejach Jerozolimskich i na wiadukcie Mostu Poniatowskiego, więc na mecz nie będzie można dojechać z centrum tramwajem. W zamian kursują autobusy linii Z-9.

Bezpłatne przejazdy dla kibiców

Od środy, 3 czerwca, od godziny 6:00 do czwartku, 4 czerwca, do godziny 1:00 kibice z biletami na mecz, zaproszeniami lub akredytacjami wydanymi przez UEFA mogą bezpłatnie podróżować warszawską komunikacją (autobusami, tramwajami, metrem, Szybką Koleją Miejską) oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej, w granicach 1. strefy biletowej ZTM. W tym czasie nie zapłacą również za zostawienie samochodu na parkingach Parkuj i Jedź.

Kiedy zamkną Saską Kępę?

W środę, od godziny 18:30 do 20:45, na Saską Kępę wjadą tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej. Pozostali kierowcy nie wjadą na obszary wyznaczone ulicami:

Aleją Poniatowskiego, Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim;

Aleją Stanów Zjednoczonych, Afrykańską i Bora-Komorowskiego.

Zmiany przed meczem

Policja może zdecydować o zamknięciu ulic:

Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego; autobusy linii: 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście;

Sokolej, Zamoście i Zamoyskiego; wtedy autobusy: 102, 125 i 202 będą kursowały ulicami Targową i Kijowską do pętli Dworzec Wschodni (Kijowska), 135 Targową, a 146 i 147 Aleją Zieleniecką; Z21 przez Most Świętokrzyski pojadą do Centrum Nauki Kopernik.

Jak wrócić ze stadionu?

Po meczu będą odjeżdżały dodatkowe autobusy linii:

138 z Ronda Waszyngtona w kierunku Bokserskiej;

509 z Ronda Waszyngtona w stronę Gocławia oraz na Winnicę;

517 z Nowego Światu przy rondzie de Gaulle’a w stronę Włoch;

Z-9 z Ronda Waszyngtona w kierunku Placu Narutowicza - w przypadku zamknięcia Mostu Poniatowskiego autobusy tej linii pojadą Mostem Łazienkowskim.

Więcej będzie także tramwajów :

linia 7 pojedzie z pętli Gocławek do pętli Kawęczyńska, przejedzie obok Dworca Wschodniego i Ronda Wiatraczna, gdzie można przesiąść się do autobusów jadących w stronę centrum;

26 - z pętli w Alei Zielenieckiej pojedzie Targową, Aleją "Solidarności" i Wolską.

Pociągi metra linii M2 w obie strony będą jeździły częściej.

Zamknięty Most Poniatowskiego

Po meczu, około godziny 22:30 policjanci mogą zamknąć Aleję Zieleniecką oraz Most Poniatowskiego i przejazd od Ronda Waszyngtona do Ronda de Gaulle’a. Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 i Z-9 pojadą Mostem Łazienkowskim, a linii 146 i 147 Aleją Zieleniecką, która będzie przejezdna dla autobusów.

Autobusy linii Z21 pojadą Aleją Zieleniecką do pętli przy Dworcu Wschodnim od strony ulicy Kijowskiej.

Tramwaje cały czas będą jeździły objazdami wprowadzonych na czas remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich: