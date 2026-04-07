W Kowalowie koło Słubic (woj. lubuskie) doszło do niepokojącego incydentu. Policja zatrzymała 48-letniego obywatela Chin, który fotografował infrastrukturę kolejową. Służby sprawdzają, w jakim celu mężczyzna wykonywał zdjęcia i analizują zawartość jego telefonu.

Lubuska policja

Zaniepokojony mieszkaniec zauważył mężczyznę fotografującego tory kolejowe w Kowalowie (Lubuskie) i natychmiast powiadomił policję. Na miejsce szybko przybyły policyjne posiłki, które zatrzymały podejrzanego.

Jak się okazało, był to 48-letni obywatel Chin.

Trwa analiza telefonu i oczekiwanie na tłumacza

Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna wykonywał zdjęcia infrastruktury kolejowej. Policja nie wyklucza żadnej wersji wydarzeń.

"Służby czekają z przesłuchaniem na tłumacza przysięgłego, a na razie analizują zawartość telefonu" - przekazał rzecznik lubuskiej policji.



Wzmożona czujność po próbie zamachu

Od czasu listopadowej próby wysadzenia pociągu na trasie Warszawa-Lublin służby w Polsce prowadzą operację pod hasłem Tor. Apelują do mieszkańców o zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań w pobliżu linii kolejowych.

Każda taka sytuacja traktowana jest bardzo poważnie.

