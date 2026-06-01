Akcja gaśnicza

Na miejsce natychmiast skierowano liczne jednostki straży pożarnej. Akcja gaśnicza prowadzona jest w bardzo trudnych warunkach - płomienie są wysokie, a dym utrudnia widoczność.

Jak ustalił reporter RMF FM Michał Krasoń, późnym wieczorem udało się strażakom opanować pożar, jednak dogaszanie budynku może potrwać do rana. Wiadomo także, że zawalił się dach płockiej hali usługowo-handlowej. Do walki z ogniem rozdysponowano blisko 120 strażaków.

W pobliżu pożaru znajduje się stacja paliw, blok mieszkalny oraz inne hale magazynowe z różnymi materiałami palnymi. Nie ma ryzyka przeniesienia się pożaru na sąsiednie budynki.

Ogień jest obecnie na jednej czwartej hali, a początkowo obejmował cały budynek. Do akcji gaszenia pożaru dołączyły kolejne zastępy z sąsiednich powiatów, a także zakładowe jednostki z płockich spółek, z Orlenu i PERN - powiedział PAP w poniedziałek późnym wieczorem rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku mł. kpt. Wojciech Pietrzak.

Wcześniej informował, że nie jest jasne, co konkretnie znajduje się wewnątrz budynku. Podkreślał natomiast, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Hala, która zajęła się ogniem, ma wymiary około 80 na 100 metrów.

Relacjonując dotychczasowy przebieg akcji gaśniczej rzecznik płockiej straży pożarnej przekazał, iż z ostatnich ustaleń wynika, że w części hali, która nadal płonie znajdowała się drukarnia, gdzie składowane były role papieru. W pozostałej części budynku znajdował się m.in. sklep z odzieżą używaną, sklep meblowy i niewielka sala gimnastyczna dla dzieci.