Lindsey Vonn, jedna z najbardziej utytułowanych narciarek alpejskich w historii, miała groźny upadek podczas swojego ostatniego zjazdu przez igrzyskami olimpijskimi we Włoszech. Amerykanka co prawda wstała i zjechała o własnych siłach, ale widać było, że odczuwa ból w lewym kolanie.
- Więcej ważnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
Do zdarzenia doszło w piątek podczas zawodów alpejskiego Pucharu Świata w szwajcarskiej Crans-Montanie.
Lindsey Vonn, liderka klasyfikacji generalnej zjazdu (ang. downhill), upadła po skoku zaledwie kilka sekund po rozpoczęciu przejazdu i wpadła w siatkę bezpieczeństwa.