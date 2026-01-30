Wcześniej na trasie w Crans-Montanie upadły Austriaczka Nina Ortleib i Norweżka Marte Monsen, przy czym ta druga opuściła stok na noszach i z obrażeniami twarzy.

Po upadku Lindsey Vonn odwołano zawody. Trasa była niebezpieczna, a warunki pogodowe bardzo trudne, gdyż intensywnie padał śnieg.

41-letnia narciarka alpejska wróciła do rywalizacji w ubiegłym sezonie, po tym, jak przeszła operację prawego kolana.

Igrzyska olimpijskie za pasem

Do wypadku Lindsey Vonn doszło dokładnie tydzień przed ceremonią otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie-Cortinie d'Ampezzo.

Pierwszy start Amerykanki zaplanowany jest na 8 lutego, kiedy to odbędzie się zjazd kobiet. Na razie nie wiadomo, czy uraz wpłynie na jej udział w zawodach.

Legenda narciarstwa alpejskiego

Lindsey Vonn to jedna z najbardziej utytułowanych narciarek alpejskich w historii. Urodziła się 18 października 1984 roku w St. Paul w amerykańskim stanie Minnesota. Swoją karierę rozpoczęła bardzo wcześnie, a już jako nastolatka startowała w zawodach Pucharu Świata.

Amerykanka zdobyła cztery Kryształowe Kule za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (2008, 2009, 2010, 2012). Jest także mistrzynią olimpijską z Vancouver (2010) w zjeździe oraz wielokrotną medalistką mistrzostw świata.

Lindsey Vonn / CHRISTIAN BRUNA / PAP/EPA

W sumie wygrała 83 zawody Pucharu Świata, co czyni ją jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii tej dyscypliny - pod tym względem ustępuje jedynie swojej rodaczce, Mikaeli Shiffrin (108 zwycięstw).

Karierę sportową zakończyła w 2019 roku z powodu licznych kontuzji, które towarzyszyły jej przez całą karierę. Do rywalizacji wróciła jednak w sezonie 2024/2025, a 12 grudnia 2025 r. odniosła pierwsze zwycięstwo w zjeździe od 2018 roku.

W tym sezonie Lindsey Vonn jest liderką klasyfikacji generalnej zjazdu - uzbierała dotychczas 400 punktów, wyprzedzając drugą Niemkę Emmę Aicher o 144 pkt. Była zatem główną faworytką do olimpijskiego złota w tej konkurencji.