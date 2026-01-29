Aryna Sabalenka nie do zatrzymania w Australian Open. Białorusinka po raz czwarty z rzędu awansowała do finału wielkoszlemowego turnieju w Melbourne. Liderka światowego rankingu pokonała rozstawioną z numerem 12 Elinę Switolinę 6:2, 6:3. Mecz trwał godzinę i 16 minut.

Aryna Sabalenka / JOEL CARRETT / PAP/EPA

Aryna Sabalenka po raz czwarty z rzędu awansowała do finału Australian Open.

Liderka światowego rankingu pokonała Elinę Switolinę 6:2, 6:3 w półfinale.

Z kim Białorusinka zagra w finale?

27-latka z Mińska w Melbourne była najlepsza w 2023 i 2024 roku. W poprzedniej edycji przegrała decydujące spotkanie z Amerykanką Madison Keys.

Sześć finałów z rzędu w Australian Open zanotowała Martina Hingis, w latach 1997-2002. Szwajcarka trzy pierwsze wygrała, a potem doznała trzech porażek.

W pierwszym secie meczu ze Switoliną jedyna warta uwagi sytuacja miała miejsce w czwartym gemie. Sędzia stołkowa przerwała akcję i przyznała punkt Ukraince, bo jej zdaniem Sabalenka nie wydała normalnego dźwięku przy uderzeniu piłki. Słynąca z jęknięć przy zagraniach Białorusinka następnie upewniła się, że może wydać z siebie jeden, nawet długi dźwięk, ale nie mogą to być dwa krótsze przedzielone pauzą.

Drugi set zaczął się od prowadzenia Switoliny 2:0, ale szybko wszystko wróciło do przewidywanego scenariusza. Sabalenka wygrała pięć gemów z rzędu, a niewiele później zameldowała się w finale.