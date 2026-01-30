Znamy rozstrzygnięcia w fazie zasadniczej piłkarskiej Ligi Europy. Najlepsze na tym etapie rozgrywek okazały się Olympique Lyon i Aston Villa, które w ośmiu meczach zgromadziły po 21 punktów. Pewna awansu do kolejnej rundy jest też włoska AS Roma. Bramkę na wagę awansu dla Rzymian strzelił w końcówce mecz z Panathinaikosem w Atenach polski obrońca Jan Ziółkowski, który popisał się efektownym "szczupakiem".

Jan Ziółkowski strzelił pierwszą bramkę w barwach włoskiej Romy / IPA Sport/ABACA/Abaca / PAP/Abaca

W ostatniej kolejce rundy zasadniczej Ligi Europy toczyła się walka o bezpośredni awans do 1/8 finału. Pewne, że w kolejnej rundzie zagrają przed czwartkową serią gier był Olympique Lyon i Aston Villa, której barw broni naturalizowany Polak Matty Cash.

W Lyonie gospodarze przypieczętowali awans, pokonując grecki PAOK Saloniki, z Tomaszem Kędziorą w składzie, 4:2. Przed meczem minutą ciszy uczczono pamięć siedmiu greckich kibiców, którzy zginęli w drodze do Francji w wypadku drogowym w Rumunii.

Z kolei Aston Villa wygrała z RB Salzburg 3:2 i też zameldował się w najlepszej "ósemce" rozgrywek. W zespole gospodarzy od początku drugiej połowy grał Matty Cash, który zanotował asystę przy drugiej bramce.

Jan Ziółkowski bohaterem Rzymu

Bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczyły również inne europejskie drużyny, w których grają Polacy. FC Porto w składzie z obrońcami Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem, wygrał 3:1 z Rangers FC. Sprowadzony do portugalskiego zespołu w przerwie zimowej z Jagiellonii Białystok Oskar Pietuszewski będzie mógł do nich dołączyć od fazy pucharowej.

Fani AS Roma również mają powody do radości. Dzięki bramce w końcówce meczu polskiego stopera Jana Ziółkowskiego ich zespół zremisował 1:1 na trudnym terenie w Atenach z Panathinaikosem, dzięki czemu zagra w 1/8 finału Ligi Europy.

Polak w 80. minucie meczu popisał się efektowanym trafieniem, czym znalazł się na ustach sympatyków Romy. Zupełnie inne wspomnienia z tego spotkania będzie miał kadrowicz Karol Świderski, który w tym meczu nie zagrał. Polak, który prawdopodobnie niebawem opuści grecki klub, pauzował za żółte kartki. Panathinaikos o awans do 1/8 finału powalczy w barażach.

Baraże czekają również włoską Bolognę z bramkarzem Łukaszem Skorupskim oraz PAOK Saloniki z Tomaszem Kędziorą. Odpadły z rozgrywek Sturm Graz Filipa Rózgi oraz Feyenoord Rotterdam Jakuba Modera, który w czwartek powrócił do gry (od 69. minuty przegranego 1:2 meczu z Betisem Sewilla) po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją pleców.

Osiem najlepszych zespołów zakwalifikowało się bezpośrednio do 1/8 finału. Ekipy z miejsc 9-24 o awans do tej rundy powalczą w barażach. Pozostałe zostały wyeliminowane. Finał odbędzie się 20 maja w Stambule. Zwycięzca tradycyjnie weźmie udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.