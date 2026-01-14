​Kryzys w Realu Madryt trwa. Po przegranym finale Superpucharu Hiszpanii z odwiecznym rywalem z Barcelony i zwolnieniu trenera Xabi Alonso "Królewscy" zaliczyli poważną wpadkę w 1/8 finału Pucharu Króla. Na wyjeździe przegrali z drugoligową drużyną Albacete 2:3. Tym samym Real pożegnał się z dalszą grą w tych rozgrywkach.

Alvaro Arbeloa nie zaliczy do udanych debiutu w roli trenera Realu Madryt / PAP/EPA

Mecz w 1/8 finału Pucharu Hiszpanii był dla Alvaro Arbeloi pierwszym w roli trenera. Dotychczasowy trener drużyny młodzieżowej "Królewskich", został zatrudniony w poniedziałek, zastępując zwolnionego Xabiego Alonso. Jego pierwszym rywalem był zespół znajdujący się blisko... strefy spadkowej zaplecza hiszpańskiej ekstraklasy. Debiut okazał się trudny dla szkoleniowca, który w sobotę skończy 43 lata.

Real przegrał z drugoligowcem

Cztery pierwsze bramki w Albacete padły po akcjach zapoczątkowanych rzutem rożnym. Dwa razy na prowadzenie wychodzili gospodarze: na gola Javiera Villara (42.) odpowiedział jeszcze przed przerwą Argentyńczyk Franco Mastantuono (45+3.), a po bramce Jefte Betancora (82.) ponownie do remisu doprowadził Gonzalo Garcia (90+1.).

Jednak to Albacete zadało decydujący cios. Po kontrataku wynik ustalił tuż przed końcem drugiej połowy Jefte (90+4.). W środę awans wywalczyły też drużyny Alaves, która pokonała Rayo Vallecano 2:0, oraz Betisu Sewilla, po zwycięstwie nad Elche 2:1.

Barcelona gra dalej

W Pucharze Króla nadal jest m.in. broniąca trofeum FC Barcelona. Prowadząca w lidze drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego w czwartek zmierzy się z Racingiem Santander, który z kolei zajmuje pierwsze miejsce w La Liga 2, czyli na drugim szczeblu ligowych rozgrywek. W czwartek odbędzie się też spotkanie Burgos (drużyna z zaplecza La Ligi) ze słabo spisującą się w ostatnich sezonach i walczącą o utrzymanie w elicie Valencią.

Trzy pierwsze mecze tej rundy odbyły się we wtorek. Athletic Bilbao pokonał na wyjeździe drugoligową Cultural Leonesa 4:3 po dogrywce, Atletico Madryt wygrało na stadionie rywala z innym zespołem z drugiego szczebla ligowego Deportivo La Coruna 1:0, natomiast w jedynym tego dnia meczu dwóch ekip z ekstraklasy Real Sociedad San Sebastian wyeliminował po rzutach karnych Osasunę Pampeluna (4-3). Po 90 i 120 minutach było 2:2.