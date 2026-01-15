To wydarzenie, które przejdzie do historii polskiego radia! RMF FM świętuje swoje 36. urodziny w naprawdę spektakularny sposób. Od 15 stycznia, punktualnie o godzinie 9:00, wystartował najdłuższy w historii stacji, 36-godzinny Urodzinowy LIVE. Przez półtorej doby studio RMF FM tętni życiem, a do wspólnej zabawy zaproszeni są wszyscy słuchacze. Sprawdź, co przygotowała ekipa RMF FM i jak możesz dołączyć do tego niepowtarzalnego radiowego święta!

Wideo youtube

36 godzin na 36 lat - radiowe święto, jakiego jeszcze nie było

RMF FM od lat słynie z niebanalnych pomysłów na świętowanie swoich urodzin, ale tym razem poprzeczka została zawieszona wyjątkowo wysoko. Z okazji 36. rocznicy powstania stacji, ekipa radia przygotowała prawdziwy maraton na żywo - 36 godzin nieprzerwanej transmisji, podczas której studio RMF FM zamienia się w centrum urodzinowej zabawy. Od samego rana 15 stycznia aż do wieczora następnego dnia, słuchacze mogą być świadkami wyjątkowych spotkań, rozmów, muzycznych niespodzianek i konkursów z atrakcyjnymi nagrodami.

Wielki Urodzinowy LIVE to nie tylko prowadzący i dziennikarze. W studiu pojawiają się także korespondenci, reporterzy, serwisanci, wydawcy i producenci, którzy wspólnie tworzą niepowtarzalną atmosferę tego wydarzenia. To prawdziwe święto radia, w którym każdy - zarówno pracownicy, jak i słuchacze - może poczuć się częścią wielkiej rodziny RMF FM.

Gwiazdy, influencerzy i słuchacze - wszyscy razem na urodzinowym live’ie

Tegoroczny urodzinowy live to nie tylko radiowa ekipa, ale również plejada gwiazd, influencerów i podcasterów, którzy dołączają do zabawy, by razem ze słuchaczami świętować kolejny rok istnienia RMF FM. W programie nie brakuje rozmów z ulubionymi artystami, specjalnych muzycznych występów oraz wspomnień związanych z historią stacji.

To także doskonała okazja, by usłyszeć, jak RMF FM zmieniało się na przestrzeni lat i jak wyglądało radio "od kuchni". Goście dzielą się swoimi anegdotami, a słuchacze mają szansę zadawać pytania i dzielić się własnymi wspomnieniami związanymi z RMF FM. To wyjątkowy czas, kiedy granica między radiem a jego odbiorcami praktycznie znika.

Konkursy, nagrody i niespodzianki - urodzinowy live pełen atrakcji

36 godzin transmisji to nie tylko rozmowy i muzyka, ale także mnóstwo konkursów z wyjątkowymi nagrodami. Ekipa RMF FM przygotowała dla słuchaczy szereg niespodzianek - od gadżetów związanych ze stacją, przez bilety na koncerty, aż po unikalne spotkania z gwiazdami. Każdy, kto dołączy do urodzinowego live’a, ma szansę stać się częścią tej niezwykłej zabawy i wygrać coś specjalnego.

Nie brakuje również interaktywnych zabaw, w których słuchacze mogą wziąć udział na żywo - wystarczy napisać do RMF FM, zadzwonić lub połączyć się przez media społecznościowe. To właśnie dzięki tej otwartości i zaangażowaniu słuchaczy, urodzinowy live nabiera wyjątkowego charakteru i staje się wydarzeniem, które łączy ludzi w całej Polsce.

Dołącz do urodzinowego live’a - świętuj razem z RMF FM!

Wielki Urodzinowy LIVE to wydarzenie, które nie ma sobie równych na polskiej scenie radiowej. RMF FM zaprasza wszystkich - bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania - do wspólnego świętowania. Możesz dołączyć do zabawy z domu, pracy, szkoły, samochodu, a nawet podczas spaceru czy zakupów. Wystarczy włączyć radio, wejść na stronę internetową lub połączyć się przez media społecznościowe i już jesteś częścią tego wyjątkowego wydarzenia.

Ekipa RMF FM czeka na Twoje wiadomości, zdjęcia i relacje z urodzinowego świętowania. To doskonała okazja, by poczuć magię radia i razem z innymi słuchaczami tworzyć niezapomniane wspomnienia.

36 lat RMF FM - historia sukcesu i nieustannej energii

RMF FM to stacja, która od 36 lat nieustannie dostarcza słuchaczom najlepszą muzykę, najświeższe informacje i rozrywkę na najwyższym poziomie. Przez te lata radio zdobyło miliony wiernych słuchaczy i stało się jednym z najważniejszych mediów w Polsce. Urodzinowy live to nie tylko okazja do świętowania, ale także do podziękowania wszystkim, którzy przez lata byli częścią tej niezwykłej historii.

