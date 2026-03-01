Piotr Żyła zajął 10. miejsce w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamuciej skoczni Kulm w Bad Mitterndorf. Zawody zdominował Słoweniec Domen Prevc, który odniósł szóste zwycięstwo z rzędu i umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Pozostali Polacy nie awansowali do serii finałowej.

/ Grzegorz Momot / PAP

Piotr Żyła uplasował się na 10. miejscu w konkursie Pucharu Świata na Kulm.

Domen Prevc odniósł szóste zwycięstwo z rzędu i prowadzi w klasyfikacji generalnej.

Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Paweł Wąsek nie awansowali do serii finałowej.

Domen Prevc kontynuuje swoją imponującą serię zwycięstw w Pucharze Świata. Słoweniec po raz szósty z rzędu stanął na najwyższym stopniu podium, umacniając się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. Drugie miejsce w niedzielnych zawodach zajął reprezentant gospodarzy Stephan Embacher, a na trzecim stopniu podium stanął Norweg Johann Andre Forfang.

Żyła w czołówce

Najlepszym z Polaków okazał się Piotr Żyła, który zakończył rywalizację na 10. miejscu. Pozostali Biało-Czerwoni nie zdołali awansować do serii finałowej. Kamil Stoch po skoku na odległość 191,5 metra został sklasyfikowany na 33. pozycji. Dawid Kubacki z wynikiem 189 metrów uplasował się na 37. miejscu, natomiast Paweł Wąsek po skoku na 181,5 metra zajął 39. lokatę.

W austriackim Bad Mitterndorf nie wystartował Kacper Tomasiak, który niedawno zdobył trzy medale podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo. Utalentowany skoczek przygotowuje się obecnie do mistrzostw świata juniorów, które rozpoczną się już w poniedziałek w norweskim Lillehammer.