Nie żyje Dorota Tlałka-Mogore - wybitna narciarka alpejska, trenerka i olimpijka. Była jedną z najwybitniejszych postaci polskiego i francuskiego narciarstwa lat 80. ubiegłego wieku. Informację o jej śmierci przekazał Polski Związek Narciarski. Zmarła w wieku 62 lat.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dorota Tlałka-Mogore urodziła się 27 kwietnia 1963 roku w Zakopanem. Była córką Jana Tlałki, rekordzisty Polski w łyżwiarstwie szybkim, oraz Stanisławy Stopkówny, narciarki i biegaczki.

"Wraz z siostrą bliźniaczką Małgorzatą tworzyły duet, który jako pierwszy w historii wprowadził polskie narciarstwo alpejskie do światowej czołówki" - czytamy we wpisie Polskiego Związku Narciarskiego.

Dorota Tlałka-Mogore 5 razy stawała na podium Pucharu Świata. "Niemal 41 lat temu dzięki niej Polska po raz ostatni cieszyła się ze zwycięstwa w Pucharze Świata w narciarstwie alpejskim. 14 grudnia Dorota Tlałka wygrała zawody w Madonna di Campiglio" - napisał PZN.

Tlałka-Mogore była czterokrotną mistrzynią Polski, wielokrotną medalistką mistrzostw kraju i Francji, brązową medalistką mistrzostw Europy juniorek, uczestniczką mistrzostw świata, Pucharu Świata oraz dwóch igrzysk olimpijskich: w Sarajewie (1984) i Calgary (1988), gdzie zajęła 8. miejsce w slalomie specjalnym w barwach Francji.