Kamil Stoch długo był ostatni w stawce 31 zawodników i nie było pewności, czy zobaczymy go w drugiej serii. Było to możliwe po tym, jak Niemiec Felix Hoffmann zepsuł swój skok (177,5 m).

Do skoku w serii finałowej Stocha wystartowała jego żona - Ewa Bilan-Stoch.

Stoch: Ambicja i wola walki trzymają mnie w pionie

Energetycznie i mentalnie to już nie są nawet opary. Jestem totalnie pusty. Tylko moja ambicja i wola walki trzymają mnie w pionie, żeby zapiąć narty, usiąść na belce i polecieć - mówił po wczorajszych zawodach Kamil Stoch.

Cierpię z tego powodu, że moje skoki są takie kiepskie, że nie jestem w stanie wykrzesać z siebie więcej, latać dalej i walczyć o coś więcej niż przetrwanie - przyznał trzykrotny mistrz olimpijski.

Kamil Stoch / Grzegorz Momot / PAP

Kamil napisał piękną historię w tym sporcie. Wielki sportowiec i dobry kolega. Jest mega ambitny, bardzo pracowity. Jak się popatrzyło na Kamila, że cały czas ciśnie, pracuje z całych sił, to od razu napędzało to innych. Jest wzorem do naśladowania - tak o zakończeniu kariery przez Stocha mówił kilka dni temu jego kolega z kadry - Piotr Żyła.

On imponował mi przez całą karierę i dalej mi imponuje. Na pewno będzie go brakowało - dodał.

"Perfekcjonista o szerokich horyzontach"

Dominik Formela z portalu skijumping.pl w rozmowie z reporterem RMF FM Patrykiem Serwańskim podkreślał, że Kamil Stoch to perfekcjonista.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Formela: Stoch po karierze skoczka nie będzie się nudził

Bez uporu nie byłoby tych wszystkich pucharów, medali, osiągnięć - zauważył.

Jak może wyglądać życie Stocha po zakończeniu kariery skoczka? To człowiek o bardzo szerokich horyzontach. Interesuje się sztuką, muzyką. Ma masę zainteresowań. Jestem pewien, że po karierze skoczka nie będzie się nudził - zapewniał Formela w RMF FM.

Długa lista sukcesów Kamila Stocha

Kamil Stoch w Pucharze Świata startował przez ponad 20 lat. Został jednym z najlepszych skoczków narciarskich w historii.

Stoch dwukrotnie zdobył Kryształową Kulę (2014, 2018). Podczas igrzysk w Soczi (2014) i Pjongczangu (2018) zdobył łącznie cztery medale olimpijskie, w tym trzy złote.

Trzykrotnie wygrał Turniej Czterech Skoczni (2017, 2018, 2021). Odniósł 39 zwycięstw i 80 razy stał na podium w indywidualnych konkursach Pucharu Świata. Ma w dorobku sześć medali mistrzostw świata, w tym dwa złote. Ponadto wywalczył srebrny i dwa brązowe medale mistrzostw świata w lotach.