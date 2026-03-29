W czasie niedzielnego konkursu na mamuciej skoczni w Planicy Kamil Stoch zakończył swoją karierę. W pierwszej serii Polak osiągnął 193 metry, a w drugiej - 190 metrów.
Po pierwszej serii niedzielnego konkursu prowadzi Norweg Marius Lindvik (238,5 m). Drugi jest jego rodak Johann Andre Forfang - 232,5 m, a trzeci Słoweniec Domen Prevc - 240,5 m.
Kryształową Kulę już na początku marca zapewnił sobie Prevc. Wciąż trwa walka o Małą Kryształową Kulę w lotach narciarskich.