Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch zajęli ósme miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata na mamuciej skoczni narciarskiej w Planicy. Wygrali Austriacy przed Japończykami i Norwegami.

Austriak Stefan Kraft w pierwszej serii konkursu drużynowego Pucharu Świata w lotach narciarskich w słoweńskiej Planicy

Polacy zdobyli łącznie 1109 pkt. Piotr Żyła skoczył 209,5 m i 203 m, Dawid Kubacki - 189 m i 169,5 m, Aleksander Zniszczoł - 214 m i 190 m, a Kamil Stoch - 207 m i 185,5 m.

Polak Piotr Żyła w pierwszej serii konkursu drużynowego Pucharu Świata w lotach narciarskich w słoweńskiej Planicy

Austriacy zgromadzili 1439,5 pkt. Daniel Tschofenig uzyskał 218 m i 234 m, Markus Mueller - 231 m i 201,5 m, Stefan Kraft - 235,5 m i 217,5 m, a Stephan Embacher - 233,5 m i 221 m. Drudzy Japończycy stracili do zwycięzców 13,9 pkt, a trzeci Norwegowie - 21,5 pkt.

Czwarte miejsce zajęli Niemcy, piąte - Słoweńcy, szóste - Szwajcarzy, a siódme - Finowie.

W konkursie startowało osiem drużyn, więc żadna nie odpadła po pierwszej serii.

Na niedzielę zaplanowano ostatni konkurs sezonu, z udziałem czołowych 30 zawodników w klasyfikacji generalnej.

Do Planicy nie przyjechał medalista olimpijski Kacper Tomasiak, który w tym sezonie był najlepszy z Polaków. W zeszły weekend 19-latek upadł na mamuciej skoczni w Vikerskund i przedwcześnie zakończył sezon.

Kamil Stoch po konkursie w Planicy

Do Planicy na finałowe zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich przyjechało wielu polskich kibiców. Fani podkreślają, że są w Słowenii po to, aby godnie pożegnać kończącego karierę Kamila Stocha.