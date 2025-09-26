Jak w szczegółach wyglądała tegoroczna walka o Złotą Piłkę? Magazyn "France Football" ujawnił dokładne wyniki głosowania. Wynika z nich, że Francuz Ousmane Dembele, który zdobył prestiżowe trofeum, miał wyraźną przewagę nad rywalami.

Ousmane Dembele / Adam Davy / PAP/PA

Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain został umieszczony na czele pierwszej dziesiątki przez 73 ze 100 głosujących, przedstawicieli 100 pierwszych krajów w rankingu FIFA. W sumie otrzymał 1380 punktów.

Lamine Yamal z Barcelony, który zajął drugie miejsce, uzyskał 1059 punktów, a Vitinha, kolega klubowy Dembele - 703.

Laureat Złotej Piłki został doceniony za wyjątkowe dokonania w sezonie 2024/25. Strzelił 35 goli i zaliczył 16 asyst w 53 meczach dla Paris Saint-Germain, z którym zdobył pięć trofeów, w tym mistrzostwo Francji, Ligę Mistrzów i Superpuchar UEFA.

W finale Ligi Mistrzów zespół ze stolicy Francji rozbił Inter Mediolan 5:0.



Robert Lewandowski zajął w plebiscycie 17. miejsce z dorobkiem 49 punktów.