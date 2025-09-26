Nie żyje Billy Vigar, napastnik Chichester City i były zawodnik Arsenalu. Piłkarz zmarł w wieku 21 lat po tym, jak w trakcie meczu doznał "poważnego urazu mózgu". Do dramatycznego zdarzenia doszło w minioną sobotę podczas spotkania Isthmian League na wyjeździe z Wingate & Finchley. Mecz został przerwany już po 13 minutach.

Billy Vigar nie żyje. Był piłkarzem Arsenalu, fot. oficjalny profil klubu Arsenal / Shutterstock

"Po doznaniu poważnego urazu mózgu w zeszłą sobotę Billy Vigar został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. We wtorek potrzebna była operacja, aby zwiększyć szanse na jego powrót do zdrowia. Chociaż zabieg pomógł, uraz okazał się zbyt poważny i Billy zmarł w czwartkowy poranek" - przekazał klub Chichester City w oficjalnym komunikacie.

Chichester poinformował, że sobotni mecz z Lewes został przełożony.

Nie żyje Billy Vigar. Arsenal żegna piłkarza. "Szybki, silny, zdeterminowany"

Billy Vigar trafił do akademii Arsenalu w grudniu 2017 roku w wieku 14 lat. Profesjonalny kontrakt podpisał w lipcu 2022 roku. Był wypożyczany m.in. do Derby County, gdzie występował w drużynie U-21, a także do Eastbourne Borough. Latem 2024 roku dołączył do Hastings United, a przed rozpoczęciem obecnego sezonu przeniósł się do Chichester City.

Arsenal pożegnał swojego byłego zawodnika we wzruszającym wpisie. Klub określił Vigara jako "szybkiego, silnego i niezwykle zdeterminowanego".

"Wszyscy w Arsenalu jesteśmy głęboko zasmuceni tragiczną wiadomością o śmierci napastnika Chichester City i byłego zawodnika naszej akademii Billy’ego Vigara. Billy dołączył do naszej akademii w wieku 14 lat, po tym jak został zauważony w rodzinnym klubie Hove Rivervale FC i błyszczał jako napastnik w Hale End, strzelając 17 goli w swoim debiutanckim sezonie.

W 2020 roku jego występy przyniosły mu stypendium i dołączył do nas na pełny etat na sezon 2020/21. (...) Swoją wszechstronnością - grając nawet w obronie - zawsze imponował trenerom i kolegom z drużyny.

Oprócz talentu zawsze będzie pamiętany za miłość do futbolu, dumę z reprezentowania Arsenalu - dzień, w którym został dostrzeżony przez naszych skautów, nazwał 'najważniejszym w swoim życiu' - oraz charakter, który sprawiał, że był uwielbiany przez kolegów i trenerów. Składamy najszczersze kondolencje rodzinie Vigarów i jego licznym przyjaciołom w tym niezwykle trudnym czasie" - napisał Arsenal.

Również Derby County oddało hołd młodemu piłkarzowi: "Wszyscy w Derby County jesteśmy głęboko zasmuceni śmiercią Billy’ego Vigara. Billy spędził drugą połowę sezonu 2022/23 w naszej akademii wypożyczony z Arsenalu, rozgrywając kilka spotkań w drużynie U-21. Myśli wszystkich w klubie są teraz z jego rodziną i przyjaciółmi w tym niezwykle trudnym czasie" - przekazano w mediach społecznościowych.