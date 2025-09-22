Robert Lewandowski zajął 17. miejsce w plebiscycie Złotej Piłki. Przed rozpoczęciem uroczystej gali w Paryżu opublikowano klasyfikację, która nie uwzględnia czołowej dziesiątki zawodników.

Robert Lewandowski / ALEJANDRO GARCIA / PAP/EPA

W poprzednim sezonie napastnik Barcelony rozegrał 52 mecze w klubowych rozgrywkach. Strzelił w nich 42 gole i zanotował trzy asysty. Zdobył mistrzostwo Hiszpanii i triumfował w Pucharze Króla. "Duma Katalonii" odpadła jednak w półfinale Champions League w dwumeczu z Interem Mediolan.

Robert Lewandowski w tegorocznym plebiscycie znalazł się tuż za Viniciusem Juniorem, a przed Scottem McTominayem, Joao Nevesem i Lautaro Martinezem.

W czołowej dziesiątce znaleźli się natomiast: Francuz Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain, Włoch Gianluigi Donnarumma z Manchesteru City, Marokańczyk Achraf Hakimi z PSG, Francuz Kylian Mbappe z Realu Madryt, Portugalczyk Nuno Mendes z PSG, Anglik Cole Palmer z Chelsea Londyn, Brazylijczyk Raphinha z Barcelony, Egipcjanin Mohamed Salah z Liverpoolu, Portugalczyk Vitinha z PSG i Hiszpan Lamine Yamal z Barcelony.

Wśród nominowanych jest również Ewa Pajor, która znalazła się w TOP 10. Dla polskiej napastniczki poprzedni sezon był bardzo udany. Z Barceloną zdobyła mistrzostwo i Puchar Hiszpanii oraz dotarła do finału Ligi Mistrzów, w którym Arsenal Londyn wygrał 1:0.

Pajor z reprezentacją Polski pierwszy raz awansowała na mistrzostwach Europy. Strzeliła jednego gola podczas Euro 2025, które było rozgrywane w Szwajcarii.