Ewa Pajor z ogromnym wyróżnieniem na gali Złotej Piłki. Polska piłkarka otrzymała nagrodę Gerda Muellera dla najlepszej strzelczyni minionego sezonu.

Ewa Pajor na gali Złotej Piłki / FRANCK FIFE / AFP/EAST NEWS

Na gali Złotej Piłki w poniedziałkowy wieczór grająca w FC Barcelona Ewa Pajor zdobyła nagrodę Gerda Muellera dla najlepszej strzelczyni minionego sezonu.

Pajor w sezonie strzeliła 43 gole w klubie i dziewięć w reprezentacji Polski.

W tej kategorii wyróżniono też Szweda Viktora Gyoekeresa z Arsenalu Londyn.

Dla polskiej piłkarki poprzedni sezon był bardzo udany. Z Barceloną zdobyła mistrzostwo i Puchar Hiszpanii oraz dotarła do finału Ligi Mistrzów, w którym Arsenal Londyn wygrał 1:0.

Pajor z reprezentacją Polski pierwszy raz awansowała na mistrzostwa Europy.

Strzeliła jednego gola podczas Euro 2025, które było rozgrywane w Szwajcarii.