Do rozpoczęcia zimowych igrzysk olimpijskich pozostało zaledwie kilka dni, a ważna inwestycja nie powstanie. Kolej linowa w Cortinie d'Ampezzo, która miała pomóc kibicom w dotarciu na olimpijskie zmagania w narciarstwie alpejskim, nie zostanie ukończona na czas - donosi agencja Reutera.

Zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech coraz bliżej / DANIEL DAL ZENNARO / PAP/EPA

Kolej linowa Apollonio-Socrepes w Cortinie d'Ampezzo nie zostanie ukończona na czas przed igrzyskami olimpijskimi - informuje agencja Reutera.

Organizatorzy poprosili o zamknięcie szkół w dniach 10 i 12 lutego oraz, jeśli to możliwe, 11 lutego, by odciążyć ruch podczas zawodów.

Simico, odpowiedzialna za infrastrukturę igrzysk, zapewniała wcześniej o terminowej realizacji prac, jednak oficjalny list potwierdził opóźnienie.

Jeszcze w piątek zajmująca się infrastrukturą igrzysk organizacja Simico, wspierana z budżetu państwa, zapewniała, że prace przebiegają zgodnie z planem i będą kontynuowane w weekend.

Reuters dotarł jednak do listu z czwartkową datą, zaadresowanego do przedstawiciela krajowego rządu w prowincji Belluno. Szefowa Games Operations Andrea Francisi relacjonowała w nim, że organizatorzy zostali poinformowani poprzedniego dnia (w środę) przez Simico, że wyciąg nie zostanie ukończony w planowanym terminie.

"Utrata tej strategicznej infrastruktury tuż przed rozpoczęciem działań olimpijskich powoduje powstanie znaczących wyzwań organizacyjnych i ma ogromny wpływ na zarządzanie ruchem, bezpieczeństwo i ogólną zdolność systemu do zapewnienia wymaganych, alternatywnych środków transportu" - głosi fragment listu, cytowany przez Agencję Reutera.

W efekcie organizatorzy mieli poprosić władze miejscowości o zamknięcie szkół w dniach 10 i 12 lutego oraz, jeśli to możliwe, 11 lutego. Taką ewentualną decyzję na kluczowe dni określono jako "niezbędną".

Sprawa dotyczy gondoli Apollonio-Socrepes, prowadzącej z centrum Cortiny bezpośrednio na stok. Budowie wyciągu towarzyszyły kontrowersje od samego początku. Obawiano się m.in., że ukształtowanie terenu sprzyja osuwaniu się ziemi, co z kolei może szybko doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji. Prace zaczęły się z opóźnieniem.

Komentarza, o który poprosił Reuters, odmówili zarówno przedstawiciele Simico, jak i Komitetu Organizacyjnego.

Igrzyska Mediolan-Cortina d'Ampezzo potrwają od 6 do 22 lutego. W tej drugiej miejscowości odbędą się zmagania w narciarstwie alpejskim kobiet, curlingu, bobslejach, saneczkarstwie i skeletonie.