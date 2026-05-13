"System prawa międzynarodowego znajduje się dziś w kryzysie, a światowi przywódcy coraz częściej otwarcie ignorują prawo" - powiedziała w środę podczas kongresu Impact'26 w Poznaniu Amal Clooney, prawniczka specjalizująca się w prawach człowieka. Jej zdaniem sytuację pogarsza także brak przywództwa USA. Amal Clooney w środę wraz ze swoim mężem George'em Clooneyem spotkali się także z Donaldem Tuskiem. Premier zdradził przebieg rozmowy.

Amal Clooney jest słynną libańsko-brytyjską prawniczką i obrończynią m.in. ofiar ludobójstwa, aresztowanych dziennikarzy oraz więźniów politycznych. Do Poznania na kongres Impact’26 przybyła wraz ze swym mężem, słynnym hollywoodzkim aktorem - George'em Clooneyem.

Amal Clooney: Światowi liderzy otwarcie lekceważą prawo

Podczas wystąpienia w Poznaniu Amal Clooney mówiła, że w przeszłości nawet ci, którzy naruszali prawo międzynarodowe, jednak uznawali, że ono istnieje i ma konkretne znaczenie. Teraz ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Widzimy dziś światowych liderów otwarcie lekceważących prawo i mówiących, że prawo nie ma znaczenia - przyznała prawniczka.

Amal Clooney została także zapytana o to, czy odnosi wrażenie, że prawo międzynarodowe przestało działać w obliczu wojny w Ukrainie, wojny Izraela w Strefie Gazy, izraelskich i amerykańskich ataków na Iran oraz izraelskich ostrzałów Libanu.

Jeśli nie karze się zbrodni przeciwko ludzkości, jest się skazanym na ich powtórzenie - odpowiedziała, dodając, że, mimo obecnych wyzwań, wierzy w możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności przywódców, którzy doprowadzili do trwających obecnie wojen.

Prawniczka przyznała, że obecne czasy są najtrudniejsze w jej karierze prawniczej. System jest w kryzysie, gdy brakuje przywództwa Stanów Zjednoczonych - podkreśliła.

Tusk: Polska to najlepsze miejsce na Ziemi

Amal i George Clooneyowie spotkali się w środę także z premierem Donaldem Tuskiem.

"Zgodzili się ze mną, że Polska to najlepsze miejsce na Ziemi" - przekazał premier we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Nawiązał w ten sposób do swojego wystąpienia podczas kongresu. Premier mówił w Poznaniu, że polska gospodarka przekroczyła wartość biliona dolarów, a Polska należy do najszybciej rozwijających się krajów na kontynencie. Stwierdził, że przeciętny Polak jest dziś trzykrotnie zamożniejszy niż w 1989 roku. Nasz kraj budzi uznanie na świecie dzięki przedsiębiorczości, kreatywności, przywiązaniu do wolności oraz solidarności z potrzebującymi. Polska jest również przykładem tego, że wiara w wartości demokratyczne może przekładać się na sukces gospodarczy - mówił Tusk podczas kongresu Impact’26.

Tusk żartuje ze swojego imienia

Premier opublikował w mediach społecznościowych także nagranie ze spotkania z Clooneyami. Witając się, żartobliwie przepraszał za swoje imię. "Mam na imię Donald. To nie był mój wybór" - powiedział Tusk.

Amal Clooney przywitała się z Tuskiem, mówiąc po polsku: "Dzień dobry".

Kim jest Amal Clooney?

Amal Clooney podczas swojej kariery broniła klientów przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, a także walczyła o prawa dziennikarzy światowych mediów i doprowadziła do ich uwolnienia z więzienia. 

Wraz ze swoim mężem, aktorem George’em Clooneyem, założyła w 2016 r. fundację Clooney Foundation for Justice, która zapewnia bezpłatną pomoc prawną w dziesiątkach krajów.

Kongres Impact w Poznaniu

Nobliści, politycy i liderzy globalnych firm uczestniczą od środy w Poznaniu w dwudniowym kongresie Impact. Impreza promowana jest jako najważniejsze wydarzenie gospodarczo-technologiczne w tej części Europy.

Według organizatorów przez dwa dni uczestniczyć w nim będzie ponad 6 tys. osób.

Program kongresu obejmuje ponad 90 godzin wydarzeń oraz wystąpienia 650 mówców. Rozmowy będą toczyć się w ramach 25 ścieżek tematycznych. Formuła kongresu zakłada zwięzłe wystąpienia i debaty poświęcone kierunkom rozwoju europejskiej gospodarki, biznesu i polityki.

