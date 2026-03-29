Miłośnicy warzyw mają powód do zmartwień. Jak informuje Maciej Kmera z rynku hurtowego w Broniszach, w wielu przypadkach są one znacznie droższe niż rok temu. Widać to zwłaszcza na przykładzie pomidorów malinowych, za które trzeba zapłacić ok. 26 proc. więcej niż rok temu.

Warzywa krajowe spod osłon są nadal niespotykanie drogie jak na tę porę roku. Drogie są pomidory malinowe, trzeba za nie zapłacić od 20 do nawet 27 zł/kg, ich dojrzewanie nie nadąża za popytem - powiedział PAP Maciej Kmera z rynku hurtowego w Broniszach. Plantatorzy zapowiadają większe dostawy dopiero po świętach wielkanocnych - dodał ekspert.

Jak przekazał Kmera, ceny ogórków szklarniowych są stabilne - trzeba zapłacić 8-9 zł/kg. Z kolei ogórki gruntowe lekko potaniały - do 16-18 zł/kg.

Powoli rośnie podaż krajowej rzodkiewki, za pęczek trzeba zapłacić 3,25-4 zł, a także krajowego szczypiorku, który kosztuje 2-2,5 zł. Nadal droga jest botwinka - na pęczek trzeba wydać 5-6 zł i jest jej za mało w stosunku do zapotrzebowania - wyliczył przedstawiciel rynku hurtowego w Broniszach.



Zła wiadomość dla polskich plantatorów ziemniaków

Niestety, drogie są także importowane warzywa spod osłon. Kalafior podrożał do 17 zł za sztukę z powodu coraz droższego transportu i warunków pogodowych w południowo-zachodniej Europie. Bardzo drogie są pomidory przywożone z Hiszpanii i Turcji - ich ceny oscylują w granicach 16-22 zł/kg.

Ekspert zwrócił uwagę na znaczący spadek cen hurtowych młodych ziemniaków z Egiptu, za które trzeba zapłacić 2 zł za kg.

To bardzo zła wiadomość dla krajowych plantatorów, którzy i tak uważają sezon 2025/2026 za najgorszy w historii - zaznaczył Kmera. Kilogram ziemniaków na rynku hurtowym kosztuje obecnie 0,55-1,2 zł. To o 38 proc. mniej niż rok wcześniej.

Kiedy kupimy pierwsze polskie truskawki w tym sezonie?

Na rynku hurtowym w Broniszach można kupić truskawki z Grecji - kilogram kosztuje 11 zł. Chłodniejsza pogoda nie sprzyja popytowi na te owoce i pociąga za sobą spadek cen.

Krajowi plantatorzy truskawek tunelowych zapowiadają pierwsze dostawy po długim weekendzie majowym.