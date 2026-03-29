Linie lotnicze EasyJet ogłosiły wprowadzenie nowej generacji ultralekkich foteli, które zapewnią pasażerom nawet do pięciu centymetrów więcej miejsca na nogi. Z pewnością poprawi to komfort podróży, ale też przełoży się na niższe zużycie paliwa i mniejszy ślad węglowy samolotów przewoźnika.

Brytyjski przewoźnik EasyJet zapowiedział, że od 2028 roku w nowych samolotach pojawią się innowacyjne fotele Kestrel, zaprojektowane przez firmę Mirus Aircraft Seating - informuje "The Independent". Najważniejszą zmianą będzie zwiększenie przestrzeni na nogi - pasażerowie zyskają do pięciu centymetrów dodatkowego miejsca, co ma znacząco poprawić komfort.

Jak podkreślają przedstawiciele EasyJet, nowy projekt foteli pozwala na "przesunięcie bioder i kręgosłupa pasażera nieco dalej do tyłu", co w praktyce przekłada się na więcej miejsca na nogi bez konieczności zmiany rozstawu rzędów.

Ekologia i wygoda, czyli podwójna korzyść

Nowe siedzenia będą nie tylko wygodniejsze, ale również lżejsze. Dzięki zastosowaniu włókna węglowego zamiast tradycyjnego plastiku, każdy fotel będzie ważył mniej niż dotychczasowe, co przełoży się na niższe zużycie paliwa i mniejszy ślad węglowy samolotów EasyJet.

Przewoźnik podkreśla, że to element strategii zrównoważonego rozwoju. Ta inwestycja wspiera nasze nieustanne dążenie do maksymalnej efektywności operacyjnej, wykorzystując drobne, stopniowe usprawnienia, które przekładają się na znaczące ograniczenie zużycia paliwa i emisji CO2 - mówi David Morgan z EasyJet.

Oprócz korzyści dla zrównoważonego rozwoju, dodatkowa przestrzeń na nogi i zwiększony komfort, jakie zapewnią te fotele, przyczynią się również do poprawy doświadczenia na pokładzie dla naszych klientów, co - jak wiemy - bardzo docenią - dodaje, cytowany przez "The Independent".

Co istotne, w nowych fotelach zrezygnowano z funkcji odchylania oparcia, co z pewnością zapobiegnie konfliktom między pasażerami...

Kiedy pasażerowie usiądą na nowych fotelach?

Nowe fotele pojawią się w samolotach easyJet od 2028 roku i będą montowane w nowych maszynach zamawianych przez przewoźnika. Mowa o 237 maszynach Airbus A320neo i A321neo.