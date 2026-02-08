W niedzielę warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej w Tatrach są wyjątkowo trudne. Ratownicy TOPR ostrzegają przed drugim stopniem zagrożenia lawinowego już powyżej górnej granicy lasu. W ostatnich dniach doszło do kilku samoczynnych zejść lawin, a śnieg w wyższych partiach gór jest bardzo niebezpieczny.

Lawinowa „dwójka” powyżej granicy lasu / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zastanawiasz się, jak wygląda aktualna sytuacja w Tatrach? Przeczytaj, by dowiedzieć się jakie zagrożenia czyhają na turystów.

Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Drugi stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach

W Tatrach, już powyżej górnej granicy lasu, obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Jak informują ratownicy, głównym problemem są depozyty słabo związanego, nawianego śniegu, które zalegają na lodoszreni. Szczególnie niebezpieczne są miejsca takie jak formacje wklęsłe, żleby, depresje oraz tereny pod ścianami. "Takie miejsca należy omijać bezpiecznym terenem i zachować szczególną ostrożność" - podkreślają ratownicy TOPR.

Do wysokości około 1700 m n.p.m. śniegi są wilgotne i mokre, a miejscami występują oblodzenia, co dodatkowo utrudnia poruszanie się po szlakach. W wyższych partiach gór pokrywa śnieżna jest rozmieszczona nierównomiernie z powodu silnego wiatru - śnieg zalega głównie w zagłębieniach terenu oraz w rejonach grani, a miejscami został całkowicie wywiany, odsłaniając lód i skały.

Śmierć dwóch turystów

W ostatnich dniach w Tatrach obserwowane są samoczynne zejścia lawin śnieżnych. Po polskiej stronie do takich zdarzeń dochodziło m.in. w rejonie Morskiego Oka. Na szczęście nie odnotowano osób poszkodowanych. Również po słowackiej stronie Tatr ratownicy Horskiej Zachrannej Służby informowali o zejściu lawiny w Dolinie Staroleśnej, w rejonie Żlebu Grosza. Ze względu na obecność wspinaczy lodowych lawinisko zostało przeszukane z użyciem drona oraz psa lawinowego, jednak i tam nie było ofiar.

Niestety, nie zawsze udaje się uniknąć tragedii. W piątek w Dolinie Złomisk w Tatrach Wysokich po stronie słowackiej w lawinie śnieżnej zginęło dwóch węgierskich turystów.

Ratownicy apelują do wszystkich planujących wyjścia w góry o rozwagę, odpowiednie planowanie tras oraz posiadanie zimowego sprzętu turystycznego i lawinowego. W wyższych partiach niezbędne są raki, czekan, kask oraz zestaw lawinowy. W niższych partiach Tatr zaleca się używanie raczków i kijków trekkingowych.