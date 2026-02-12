W Gnieźnie (Wielkopolskie) rusza przebudowa traktu spacerowego, obejmującego ulice Chrobrego, Rynek oraz Tumską. Nierówną i uciążliwą kostkę zastąpi gładka nawierzchnia. Trakt stanie się "Szpilkostradą" przyjazną kobiecym szpilkom, ale nie tylko.

W Gnieźnie rusza budowa "szpilkostrady"/Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

W Gnieźnie rozpoczyna się długo wyczekiwana przebudowa traktu spacerowego obejmującego ulice Chrobrego, Rynek oraz Tumską.

W środę miasto podpisało umowę z wykonawcą inwestycji, której głównym celem jest likwidacja barier architektonicznych.

"Szpilkostrada" - nowa jakość w centrum miasta

Dotychczasowa, nierówna kostka brukowa była prawdziwym wyzwaniem dla osób poruszających się w wysokich obcasach. Teraz ma się to zmienić.

W miejsce uciążliwej nawierzchni pojawią się gładkie płyty granitowe, które pozwolą swobodnie spacerować nawet w szpilkach.

Nowy trakt zyskał już nazwę "Szpilkostrady". Przebudowa obejmie niemal 500 metrów nawierzchni. Trakt prowadzący od ul. Łubieńskiego do ul. św. Wojciecha będzie szeroki na 1,5 metra i wykonany z gładkich płyt granitowych.

Pozostałe chodniki zostaną wyłożone kostką betonową. W planach są także nowe pasy zieleni, elementy małej architektury oraz wymiana słupów oświetleniowych na części trasy.

Likwidacja barier architektonicznych

Celem inwestycji jest nie tylko poprawa komfortu dla osób noszących szpilki. "Szpilkostrada" ma być przyjazna także osobom z niepełnosprawnościami, seniorom, rodzicom z wózkami dziecięcymi czy turystom z ciężkim bagażem.

To ważny krok w stronę Gniezna bez barier. "Szpilkostrada" to nie tylko chwytliwa nazwa, ale przede wszystkim realne ułatwienie dla naszych mieszkańców. Chcemy, aby serce miasta było dostępne dla tych, dla których nierówna kostka była do tej pory przeszkodą nie do pokonania - podkreśla zastępczyni prezydenta Gniezna Joanna Śmigielska.



Harmonogram prac i przyszłość traktu

Do maja ma powstać dokumentacja projektowa, a zakończenie inwestycji przewidziano na początek grudnia.

Gnieźnieński magistrat nie posiada dokładnych danych dotyczących skali problemów z uszkodzeniami obuwia na dotychczasowej trasie, jednak liczne głosy mieszkańców wskazują na potrzebę zmian.









