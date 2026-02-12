Jedność NATO została potwierdzona podczas spotkania ministrów obrony w Brukseli - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON zwrócił uwagę na istotną rozmowę z amerykańskim podsekretarzem obrony Elbridge’em Colbym, która - jak zaznaczył - odbyła się w "zupełnie innych emocjach" niż rok temu.
- W Brukseli odbyło się spotkanie ministrów państw członkowskich NATO.
- Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że podczas rozmów potwierdzono jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego.
- Ważne słowa wypowiedział też amerykański podsekretarz obrony. Szczegóły w poniższym artykule.
Władysław Kosiniak-Kamysz wziął w czwartek udział w spotkaniu ministrów obrony państw członkowskich NATO w Brukseli. Po obradach powiedział dziennikarzom, że "jedność Sojuszu, która została nadwątlona - a niektórzy stawiali znak zapytania, czy ona dalej istnieje - została na dzisiejszym spotkaniu potwierdzona".
Jak relacjonował, spotkanie z udziałem amerykańskiego podsekretarza obrony Elbridge'a Colby'ego odbyło się przy "zupełnie innych emocjach", niż były one podczas ubiegłorocznych spotkań, gdy zaraz po objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa, Amerykanie intensywnie naciskali na państwa europejskie, by te gwałtownie zwiększały swoje wydatki na obronność.
Szef resortu obrony zacytował też amerykańskiego polityka, który mówił do sojuszników, że "nigdy nie będą szli sami". Dodał, że czwartkowe obrady były także okazją do kilku spotkań bilateralnych - m.in. rozmowy z Amerykaninem, a także z ministrami obrony z Wielkiej Brytanii, Francji czy Szwecji.
Wicepremier poinformował, że podpisany został także list intencyjny ws. wspólnego nabywania zdolności do precyzyjnych uderzeń na dystansach ponad 500 km przez Polskę, Francję, Niemcy i Szwecję. Rozmowa ministrów obrony NATO objęła także zaangażowanie państw sojuszniczych w nową misję Arctic Sentry na dalekiej Północy.