Jedność NATO została potwierdzona podczas spotkania ministrów obrony w Brukseli - podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON zwrócił uwagę na istotną rozmowę z amerykańskim podsekretarzem obrony Elbridge’em Colbym, która - jak zaznaczył - odbyła się w "zupełnie innych emocjach" niż rok temu.

Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że spotkanie ministrów obrony państw członkowskich NATO w Brukseli było bardzo udane / Pawel Wodzynski / East News

W Brukseli odbyło się spotkanie ministrów państw członkowskich NATO.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że podczas rozmów potwierdzono jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Władysław Kosiniak-Kamysz wziął w czwartek udział w spotkaniu ministrów obrony państw członkowskich NATO w Brukseli. Po obradach powiedział dziennikarzom, że "jedność Sojuszu, która została nadwątlona - a niektórzy stawiali znak zapytania, czy ona dalej istnieje - została na dzisiejszym spotkaniu potwierdzona".

Zapewnienia ze strony Ameryki

Jak relacjonował, spotkanie z udziałem amerykańskiego podsekretarza obrony Elbridge'a Colby'ego odbyło się przy "zupełnie innych emocjach", niż były one podczas ubiegłorocznych spotkań, gdy zaraz po objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa, Amerykanie intensywnie naciskali na państwa europejskie, by te gwałtownie zwiększały swoje wydatki na obronność.

Szef resortu obrony zacytował też amerykańskiego polityka, który mówił do sojuszników, że "nigdy nie będą szli sami". Dodał, że czwartkowe obrady były także okazją do kilku spotkań bilateralnych - m.in. rozmowy z Amerykaninem, a także z ministrami obrony z Wielkiej Brytanii, Francji czy Szwecji.

Podpisano list intencyjny