"Dziś wyznaję nasz wstyd i smutek i przepraszam za każdą chwilę, którą przeżywaliście w Kościele, który stał się miejscem zranienia. Chcemy powiedzieć jasno o 23 duchownych z diecezji sosnowieckiej, którzy byli oskarżeni o czyny zabronione. W odniesieniu do 19 z nich wiemy, że takie przestępstwa zostały stwierdzone. Trwają dochodzenia lub procesy" - powiedział podczas czwartkowej konferencji biskup sosnowiecki Artur Ważny. Komisja ustaliła, że co najmniej 50 osób małoletnich zostało skrzywdzonych przez osoby reprezentujące instytucje kościelne w tej diecezji. Komisja, która pracuje od ponad roku, zidentyfikowała 29 osób, którym zarzucono tego typu czyny, część z nich nie potwierdziła się. Przewodniczący komisji Tomasz Krzyżak stwierdził, że "nie wszystkie osoby skrzywdzone się ujawniły".

Biskup ordynariusz diecezji sosnowieckiej Artur Ważny podczas konferencji prasowej związanej z publiczną prezentacją pierwszej części raportu niezależnej Komisji „Wyjaśnienie i Naprawa” Diecezji Sosnowieckiej, w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie

W czwartek opublikowana została pierwsza część raportu Komisji Wyjaśnienie i Naprawa Spraw Wrażliwych Diecezji Sosnowieckiej. Komisja została powołana przez bp. Artura Ważnego po serii skandali obyczajowych z udziałem duchownych tej diecezji, które wstrząsnęły opinią publiczną.

Raport komisji ws. sosnowieckiej diecezji

Przewodniczący komisji, która przygotowała raport w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez osoby reprezentujące instytucje kościelne w diecezji sosnowieckiej, Tomasz Krzyżak, poinformował w czwartek, że "zidentyfikowano 29 osób oskarżonych, podejrzanych o wykorzystanie seksualne osób nieletnich w diecezji sosnowieckiej bądź związanych z diecezją sosnowiecką". Z 29 osób mamy 23 duchownych. Osoby świeckie to były osoby, które pełniły takie funkcje jak animator wspólnoty dla dziewcząt i chłopców w wieku szkolnym. To był też organista oraz katecheta i członek seminarium. Mamy też zakonnika (...). Skrzywdzonych zostało co najmniej 50 osób - stwierdził.

Do dantejskich scen związanych z aktami pedofilii i molestowania dzieci przez księży, a także innymi skandalami, miało tam dochodzić przez lata.

W południe w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się konferencja Komisji "Wyjaśnienie i Naprawa" Spraw Wrażliwych Diecezji Sosnowieckiej. Jej przewodniczącym jest prawnik-kanonista, dziennikarz i publicysta "Rzeczpospolitej" Tomasz Krzyżak. Skład komisji tworzy sześć osób. To specjaliści m.in. z zakresu prawa kanonicznego, teologii, psychologii i psychoterapii, historii Kościoła, badania archiwów czy komunikacji społecznej. Komisja została powołana przez bp. Artura Ważnego, który jest biskupem tej diecezji od 2024 roku. Zaprezentowano pierwszą część raportu dotyczącego m.in. pedofilii, innych przestępstw seksualnych, tajemniczych zgonów i oszustw finansowych, do których dochodziło na terenie diecezji sosnowieckiej.

Reakcja biskupa sosnowieckiej diecezji

Głos zabrał biskup sosnowieckiej diecezji Artur Ważny, który wyraził ubolewanie. Dziś wyznaję nasz wstyd i smutek i przepraszam za każdą chwilę, którą przeżywaliście w Kościele, który stał się miejscem zranienia. Chcemy powiedzieć jasno o 23 duchownych z diecezji sosnowieckiej, którzy byli oskarżeni o czyny zabronione. W odniesieniu do 19 z nich wiemy, że takie przestępstwa zostały stwierdzone. Trwają dochodzenia lub procesy

Z kolei przewodniczący powołanej komisji stwierdził, że "mamy świadomość tego, że nie wszystkie osoby skrzywdzone się ujawniły". Nie wszystkie sprawy udało się prześwietlić. Stąd jest to otwarcie dyskusji i zaproszenie wszystkich osób mających jakąkolwiek wiedzę, która mogłaby zainteresować komisję. W raporcie skupiamy się na osobach skrzywdzonych (...). Mniej interesują nas kwestie sprawców. Oczywiście badamy te ich sprawy pod kątem tego, jak były procedowane pod kątem prawa kanonicznego czy państwowego. Prezentujemy stan naszej wiedzy na koniec stycznia 2026 roku, mimo że spotykamy się dzisiaj, 12 lutego - zaznaczył.

Dodał również, że część szczegółowa jest zanonimizowana z szacunku do osób skrzywdzonych. W ostatnich latach na terenie diecezji dochodziło do wydarzeń o charakterze kryminalnym i obyczajowym, o których wielokrotnie informowaliśmy. To tylko niektóre z nich:

Ks. Kobyliński komentuje raport. "Był potrzebny"

Opinią na temat opublikowanego raportu podzielił się także ks. prof. Andrzej Kobyliński, kierownik Katedry Etyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Raport niezależnej komisji mówi o skutkach demoralizacji, ale nie wskazuje przyczyn pedofilii i innych skandali w diecezji sosnowieckiej. Brakuje w nim odpowiedzi na pytanie: kto stworzył cały system zmowy milczenia i tuszowania - stwierdził duchowny.

Dodał, że "ten raport, choć fragmentaryczny, był potrzebny".

Należy docenić jego powstanie. W mojej ocenie odsłania on wierzchołek góry lodowej. Bardzo dobrze, że ustalono imiona i nazwiska kilkudziesięciu skrzywdzonych, wskazano także nazwiska sprawców. Komisja sosnowiecka przeciera w pewnym sensie szlaki dla innych diecezji i zgromadzeń zakonnych w naszym kraju - powiedział ks. prof.

