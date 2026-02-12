Dwa okręty amerykańskiej marynarki wojennej - niszczyciel i jednostka wsparcia - niegroźne zderzyły się podczas uzupełniania paliwa na wodach w pobliżu Ameryki Południowej. Lekko ranne zostały dwie osoby.

USS Truxtun przepływający przez Bosfor, 2014 r. / imago/Xinhua/EAST NEWS / East News

Dwa okręty marynarki USA - niszczyciel USS Truxtun i jednostka wsparcia USNS Supply - zderzyły się podczas uzupełniania paliwa na morzu.

Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia.

Podobne wypadki miały miejsce już wcześniej, niektóre z nich były tragiczne - przeczytasz o nich w tym artykule.

"The Wall Street Journal", który pierwszy poinformował o wypadku, powołał się na rzecznika Południowego Dowództwa USA płk Emmanuela Ortiza. Niszczyciel klasy Arleigh Burke - USS Truxtun, i jednostka szybkiego wsparcia bojowego klasy Supply - USNS Supply, zderzyły się podczas uzupełniania na morzu zapasów paliwa. Płk Ortiz przekazał, że dwie osoby, które odniosły niewielkie obrażenia, są w stabilnym stanie, a obie jednostki zgłosiły, że mogą bezpiecznie kontynuować rejs.

Przyczyna zderzenia jednostek nie jest jasna, Nie wskazano również dokładnie miejsce, gdzie do niego doszło. Wiadomo jednak, że kolizja nastąpiła na obszarze odpowiedzialności Dowództwa Południowego, które obejmuje Karaiby oraz części południowego Atlantyku i południowego Pacyfiku.

Truxtun 6 lutego opuścił swój port macierzysty w Norfolk w stanie Wirginia, aby rozpocząć zaplanowaną misję, zaś Supply był na Morzu Karaibskim.

Trump wskazał na Karaiby

"WSJ" przypomina, że prezydent Donald Trump nakazał w ostatnich miesiącach wzmocnienie sił morskich na Karaibach, aby wesprzeć kampanię wymierzoną w handlarzy narkotyków w tym regionie. W Dowództwie Południowym Stanów Zjednoczonych znajduje się 12 okrętów wojennych, w tym lotniskowiec USS Gerald R. Ford i jego grupa uderzeniowa.

Gazeta wyjaśnia też, że jednostki takie jak Supply są własnością marynarki wojennej, ale obsługiwane są głównie przez cywilnych marynarzy.

Niebezpieczne zderzenia na morzu

W przeszłości dochodziło już do podobnych wypadków, konsekwencje często było znacznie poważniejsze niż obecnie.

W czerwcu 2017 r. niszczyciel USS Fitzgerald zderzył się u wybrzeży Japonii z MV ACX Crystal, kontenerowcem pływającym pod banderą Filipin - zginęło wówczas siedmiu marynarzy. W tym samym roku tankowiec Alnic MC, pływający pod banderą Liberii, uderzył w niszczyciela USS John S. McCain w Cieśninie Malakka w pobliżu Singapuru, wskutek czego utonęło 10 marynarzy.

W lutym 2025 r. lotniskowiec USS Harry S. Truman zderzył się ze statkiem handlowym w pobliżu Port Saidu w Egipcie, ale wówczas nikt nie odniósł obrażeń.